Бывший Тренер Яна Непомнящего сказал, что шахматист показал достойную игру на турнире претендентов

Яновский считает, что Непомнящий достойно играл на турнире претендентов

1:16 Your browser does not support the audio element. Спорт

Сергей Яновский, который раньше был тренером шахматиста Яна Непомнящего, сказал, что спортсмен играл хорошо и достойно боролся за победу в турнире до самого конца.

Фото: commons.wikimedia.org by Staxringold is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Напомним вам, что Непомнящий стал третьим в турнире претендентов. Он набрал 8,5. Победителем вышел индиец Доммараджу Гукеш, который набрал 9 очков.

Яновский сказал, что Непомнящему не хватило всего немного до победы, его игра была достойной. Тренер предположил, что шахматисту трудно было из-за временной разницы между РФ и Торонто, что не позволило ему сохранять энергию до последней игры турнира. Яновский отметил достижение Непомнящего — ни одного проигрыша за всё время соревнований.

Тренер отметил и Гукеша — победителя турнира. Он сказал, что индиец играет по-новому и является новой звездой шахмат. Яновский сказал, что Гукеш — боец, игра которого проходит уверено, а просчет вариантов — "фантастически". Тренер Непомнящего считает, что именно это и устойчивость во время туров позволило спортсмену выиграть в этом серьезном соревновании.