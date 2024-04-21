Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дана Борисова полгода не могла получить деньги за сданный в ломбард бриллиант
Исследование OneTwoTrip: куда россияне чаще всего летают бизнес-классом
Ваша собака тоже может быть левшой: как это выяснить
Новый короткометражный ужас "Паук" уже доступен для просмотра
Песня Марии Захаровой победила на премии "Шансон года"
Топ-3 причины, почему интерьер выглядит бедным
Яна Поплавская рассказала о преследователе: он ломился в дом и сооружал её могилу
Пять модных причесок, которые стоит попробовать в 2024 году
Александр Розенбаум критически высказался о пластических операциях: "Катастрофа!"
Врач рассказала, какие тренировки способствуют снижению артериального давления

Врач Тихомирова назвала два упражнения, которые помогают снизить давление

1:13
Спорт

Врач ЛФК и спортивной медицины Мария Тихомирова указала на то, что определённые виды тренировок могут помочь предотвратить скачки давления.

Врач Тихомирова назвала два упражнения, которые помогают снизить давление
Фото: Own work by Crossfit girl is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Эксперт отметила, что изометрические упражнения, такие как "планка" и "стульчик", способствуют снижению давления.

Кроме того, в этом отношении, по мнению врача, эффективен аэробный тренинг. Специалист упомянула, что умеренные нагрузки положительно сказываются на показателях давления, если выполнять их регулярно, причём эффект от их выполнения сохраняется надолго.

"Умеренные нагрузки, такие как ходьба, плавание, бег трусцой, продолжительностью не менее 35 минут каждые 72 часа улучшают сократительную способность сердца, снижают тонус капилляров и в долгосрочной перспективе приводят к устойчивому снижению давления", — рассказала Тихомирова в разговоре с KP.ru.

Тихомирова отметила, что именно аэробные нагрузки считаются самым безопасным методом физической коррекции артериального давления. Однако перед занятиями необходимо получить разрешение лечащего врача.

Физические нагрузки при гипертонии
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Что не любят змеи? Не создавайте им привлекательные условия

Укус змеи может быть опасен для здоровья человека, поэтому следует принять меры, чтобы обезопасить себя и своих близких от встречи с этими пресмыкающимися.

Как уберечь от змей дачный участок
Принц Уильям появился на публике впервые за долгое время
Принц Уильям изменился до неузнаваемости
Наступил конец невидимости истребителей США: в Китае разработали передовую радиолокационную систему
Александр Ревва показал фото со своей пышной свадьбы: "С днём рождения, семья"
Первые убитые и покалеченные французы едут с Украины домой Дмитрий Плотников Caliber.Az: Армения и Запад заключили секретный пакт о военном сотрудничестве Андрей Николаев Женщина — более жизнеспособное дитя природы, да ещё и с возможностями омолаживания Сергей Лебедев
Последствия несвоевременной замены антифриза. Что происходит внутри вашего двигателя?
Рассказываем о монилиозе, который поражает косточковые и семечковые культуры
10 популярных мифов о беге, в которые пора перестать верить
10 популярных мифов о беге, в которые пора перестать верить
Последние материалы
Александр Розенбаум критически высказался о пластических операциях: "Катастрофа!"
Григорий Лепс не был уверен в успехе своих песен, ставших хитами
Врач Тихомирова назвала два упражнения, которые помогают снизить давление
Япония собирается запустить космическую солнечную станцию к 2025 году
Как приготовить соус хойсин без сахара
Бывший участник "Фабрики звезд" Иващенко считал, что Приходько дочь Меладзе
Первые убитые и покалеченные французы едут с Украины домой
Особенности британских кошек
Почему кошки кусают и как с этим справиться
Секреты безопасного полета: правила, которые должен знать каждый пассажир
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников