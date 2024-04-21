Врач рассказала, какие тренировки способствуют снижению артериального давления

Врач ЛФК и спортивной медицины Мария Тихомирова указала на то, что определённые виды тренировок могут помочь предотвратить скачки давления.
Эксперт отметила, что изометрические упражнения, такие как "планка" и "стульчик", способствуют снижению давления.
Кроме того, в этом отношении, по мнению врача, эффективен аэробный тренинг. Специалист упомянула, что умеренные нагрузки положительно сказываются на показателях давления, если выполнять их регулярно, причём эффект от их выполнения сохраняется надолго.
"Умеренные нагрузки, такие как ходьба, плавание, бег трусцой, продолжительностью не менее 35 минут каждые 72 часа улучшают сократительную способность сердца, снижают тонус капилляров и в долгосрочной перспективе приводят к устойчивому снижению давления", — рассказала Тихомирова в разговоре с KP.ru.
Тихомирова отметила, что именно аэробные нагрузки считаются самым безопасным методом физической коррекции артериального давления. Однако перед занятиями необходимо получить разрешение лечащего врача.
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