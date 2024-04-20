Несколько мини-тренировок для тех, у кого не хватает времени на спортзал

Мини-тренировки для тех, у кого мало времени

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Мини-тренировка — это рутина, которая включает в себя выполнение нескольких коротких упражнений высокой интенсивности в течение дня. Цель состоит в том, чтобы распределить тренировку на меньшие отрезки времени, а не пытаться уложиться в одно длительное занятие в тренажерном зале.

Фото: unsplash.com by Alexander Redl alexanderredl is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Преимущество мини-тренировок в том, что они преодолевают множество барьеров на пути к тренировкам: время, мотивацию и доступность.

С мини-тренировками можно достичь много целей: кардиотренировки, силовых тренировок, повышения гибкости и даже снятия стресса.

Начните с мини-тренировки, определив свои цели в фитнесе и выбрав упражнения, соответствующие им. Давайте посмотрим несколько примеров таких тренировок.

10-минутная мини-тренировка:

Прыжковые упражнения (45 секунд).

Отжимания (45 секунд).

Альпинисты (45 секунд).

Приседания (45 секунд).

Удержание планки (45 секунд).

Выпады (45 секунд).

Повторите этот цикл дважды с 30-секундным отдыхом между каждым циклом. Эта процедура ориентирована на тренировку всего тела и может быть изменена в соответствии с вашим уровнем физической подготовки путем регулировки продолжительности или интенсивности каждого упражнения.

Мини-тренировка, нацеленная на ядро:

Упражнения на велосипеде (30 секунд).

Русские скручивания (30 секунд).

Супермен (30 секунд).

Боковые доски (по 20 — 30 секунд с каждой стороны).

Повторите этот цикл дважды, отдыхая по 30 секунд между каждым циклом.

Советы по мини-тренировкам:

Ставьте конкретные цели на каждую неделю, например, выполняйте определенное количество тренировок или увеличивайте интенсивность. Сосредоточьтесь на своей форме и технике, чтобы предотвратить травмы и добиться максимальных результатов. С легкостью выполняйте ее и постепенно увеличивайте интенсивность и продолжительность своих тренировок с течением времени. Найдите ответственного партнера или присоединяйтесь к сообществу других участников программы, чтобы получить поддержку и мотивацию. Выполняйте мини-тренировки в течение дня, используя перерывы на работе, выполняя упражнения во время просмотра телевизора или даже занимаясь домашними делами.