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Несколько мини-тренировок для тех, у кого не хватает времени на спортзал

Мини-тренировки для тех, у кого мало времени

2:33
Спорт

Мини-тренировка — это рутина, которая включает в себя выполнение нескольких коротких упражнений высокой интенсивности в течение дня. Цель состоит в том, чтобы распределить тренировку на меньшие отрезки времени, а не пытаться уложиться в одно длительное занятие в тренажерном зале.

Мини-тренировки для тех, у кого мало времени
Фото: unsplash.com by Alexander Redl alexanderredl is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Преимущество мини-тренировок в том, что они преодолевают множество барьеров на пути к тренировкам: время, мотивацию и доступность.

С мини-тренировками можно достичь много целей: кардиотренировки, силовых тренировок, повышения гибкости и даже снятия стресса.

Начните с мини-тренировки, определив свои цели в фитнесе и выбрав упражнения, соответствующие им. Давайте посмотрим несколько примеров таких тренировок.

10-минутная мини-тренировка:

  • Прыжковые упражнения (45 секунд).
  • Отжимания (45 секунд).
  • Альпинисты (45 секунд).
  • Приседания (45 секунд).
  • Удержание планки (45 секунд).
  • Выпады (45 секунд).

Повторите этот цикл дважды с 30-секундным отдыхом между каждым циклом. Эта процедура ориентирована на тренировку всего тела и может быть изменена в соответствии с вашим уровнем физической подготовки путем регулировки продолжительности или интенсивности каждого упражнения.

Мини-тренировка, нацеленная на ядро:

  • Упражнения на велосипеде (30 секунд).
  • Русские скручивания (30 секунд).
  • Супермен (30 секунд).
  • Боковые доски (по 20 — 30 секунд с каждой стороны).

Повторите этот цикл дважды, отдыхая по 30 секунд между каждым циклом.

Советы по мини-тренировкам:

  1. Ставьте конкретные цели на каждую неделю, например, выполняйте определенное количество тренировок или увеличивайте интенсивность.
  2. Сосредоточьтесь на своей форме и технике, чтобы предотвратить травмы и добиться максимальных результатов.
  3. С легкостью выполняйте ее и постепенно увеличивайте интенсивность и продолжительность своих тренировок с течением времени.
  4. Найдите ответственного партнера или присоединяйтесь к сообществу других участников программы, чтобы получить поддержку и мотивацию.
  5. Выполняйте мини-тренировки в течение дня, используя перерывы на работе, выполняя упражнения во время просмотра телевизора или даже занимаясь домашними делами.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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