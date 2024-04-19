Татьяна Тарасова прокомментировала решение Коляды отправиться работать тренером в Китай

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова выразила своё мнение относительно решения Михаила Коляды, серебряного призёра командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх 2018 года, о работе в Китае.
Тарасова отметила, что, по её мнению, если Коляда принял решение отправиться в Китай и получил хорошие условия, то это замечательная возможность для него. Она также добавила, что в Китае много талантливых спортсменов и хорошие зарплаты, поэтому она рада за него.
Однако она выразила некоторую обиду по поводу того, что талантливому фигуристу не предложили работу в России.
"Если Коляда едет в Китай, значит, его туда пригласили, устроили условия. В Китае хорошо работать, там много хороших спортсменов, отличная зарплата. Я рада за него. Обидно только то, что в нашей стране ему не предложили работать", — сказала Тарасова, которую цитирует Metaratings.ru.
Ранее было объявлено, что Михаил Коляда будет работать тренером в академии Pangqing Tongjian в Пекине под руководством двукратных чемпионов мира в парном катании, Пан Цин и Тун Цзянь.
Михаил Коляда — это призёр чемпионатов мира и Европы (2017, 2018), бронзовый призер финала Гран-при, и трёхкратный чемпион России в одиночном катании. Летом 2023 года он объявил о приостановке своей карьеры.
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