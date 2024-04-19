Татьяна Тарасова прокомментировала решение Коляды отправиться работать тренером в Китай

Тарасова считает обидным, что Коляду пригласили тренировать в Китае, а не в России

1:35 Your browser does not support the audio element. Спорт

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова выразила своё мнение относительно решения Михаила Коляды, серебряного призёра командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх 2018 года, о работе в Китае.

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Тарасова отметила, что, по её мнению, если Коляда принял решение отправиться в Китай и получил хорошие условия, то это замечательная возможность для него. Она также добавила, что в Китае много талантливых спортсменов и хорошие зарплаты, поэтому она рада за него.

Однако она выразила некоторую обиду по поводу того, что талантливому фигуристу не предложили работу в России.

"Если Коляда едет в Китай, значит, его туда пригласили, устроили условия. В Китае хорошо работать, там много хороших спортсменов, отличная зарплата. Я рада за него. Обидно только то, что в нашей стране ему не предложили работать", — сказала Тарасова, которую цитирует Metaratings.ru.

Ранее было объявлено, что Михаил Коляда будет работать тренером в академии Pangqing Tongjian в Пекине под руководством двукратных чемпионов мира в парном катании, Пан Цин и Тун Цзянь.

Михаил Коляда — это призёр чемпионатов мира и Европы (2017, 2018), бронзовый призер финала Гран-при, и трёхкратный чемпион России в одиночном катании. Летом 2023 года он объявил о приостановке своей карьеры.

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