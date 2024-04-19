Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рецепт приготовления лаймового чизкейка
В Ростове-на-Дону всё ещё пребывает подозреваемый в убийстве из-за парковки в Москве
Учёные выяснили, от чего зависит шанс найти счастье в отношениях
Причины возникновения купероза и розацеа на коже лица и методы их удаления
Сорта кабачков для Сибири
Белый дом: США начнут поставлять оружие в Киев сразу после одобрения конгрессом
В Карелии хотят ввести туристический сбор
Нижний Новгород посетили более 1,7 млн туристов в 2023
Ученый Гашев заявил, что изменения климата влияют на флору и фауну
Татьяна Тарасова прокомментировала решение Коляды отправиться работать тренером в Китай

Тарасова считает обидным, что Коляду пригласили тренировать в Китае, а не в России

1:35
Спорт

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова выразила своё мнение относительно решения Михаила Коляды, серебряного призёра командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх 2018 года, о работе в Китае.

Тарасова считает обидным, что Коляду пригласили тренировать в Китае, а не в России
Фото: commons.wikimedia.org by Okras is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Тарасова отметила, что, по её мнению, если Коляда принял решение отправиться в Китай и получил хорошие условия, то это замечательная возможность для него. Она также добавила, что в Китае много талантливых спортсменов и хорошие зарплаты, поэтому она рада за него.

Однако она выразила некоторую обиду по поводу того, что талантливому фигуристу не предложили работу в России.

"Если Коляда едет в Китай, значит, его туда пригласили, устроили условия. В Китае хорошо работать, там много хороших спортсменов, отличная зарплата. Я рада за него. Обидно только то, что в нашей стране ему не предложили работать", — сказала Тарасова, которую цитирует Metaratings.ru.

Ранее было объявлено, что Михаил Коляда будет работать тренером в академии Pangqing Tongjian в Пекине под руководством двукратных чемпионов мира в парном катании, Пан Цин и Тун Цзянь.

Михаил Коляда — это призёр чемпионатов мира и Европы (2017, 2018), бронзовый призер финала Гран-при, и трёхкратный чемпион России в одиночном катании. Летом 2023 года он объявил о приостановке своей карьеры.

Михаил Коляда - Русский вызов Шоу программы 2024
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Мария Шукшина опубликовала гневный пост по поводу признания Бузовой лучшей телеведущей России

Мария Шукшина поделилась постом, в котором высмеивается решение признать Ольгу Бузову лучшей телеведущей страны.

Мария Шукшина разместила пост с критикой признания Ольги Бузувой лучшей телеведущей
За 2023 год объемы поставок семги в Россию рухнули в два раза
В Россию полностью прекратились поставки охлажденной продукции: импорт семги снизился вдвое
Иосиф Пригожин показал фотографии со дня рождения певицы Валерии: 21 год в танце
Сергей Соседов возвращается на НТВ после скандального увольнения из шоу "За гранью"
Палата представителей США проголосовала за помощь "на четверых" Дмитрий Плотников Caliber.Az: Армения и Запад заключили секретный пакт о военном сотрудничестве Андрей Николаев Женщина — более жизнеспособное дитя природы, да ещё и с возможностями омолаживания Сергей Лебедев
Как правильно кормить кошку: каждый второй делает это неправильно и губит здоровье питомца
Они долгое время жили в лавовой трубе: ученые открыли место обитания древнего человека
Bloomberg: два новых маршрута сделают Россию одним из центров мировой торговли
Bloomberg: два новых маршрута сделают Россию одним из центров мировой торговли
Последние материалы
В Ростове-на-Дону всё ещё пребывает подозреваемый в убийстве из-за парковки в Москве
Учёные выяснили, от чего зависит шанс найти счастье в отношениях
Причины возникновения купероза и розацеа на коже лица и методы их удаления
Сорта кабачков для Сибири
Белый дом: США начнут поставлять оружие в Киев сразу после одобрения конгрессом
В Карелии хотят ввести туристический сбор
Нижний Новгород посетили более 1,7 млн туристов в 2023
Тарасова считает обидным, что Коляду пригласили тренировать в Китае, а не в России
Ученый Гашев заявил, что изменения климата влияют на флору и фауну
Врач Назарова: рак щитовидной железы и шейки матки часто встречается у молодёжи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников