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Тренер рассказала о преимуществах боковых выпадов

1:03
Спорт

Тренер Янина Колпакова рассказала о пользе боковых выпадов для ног.

Тренер рассказала о преимуществах боковых выпадов
Фото: wikimedia.org by Peacelovetomare is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Благодаря упражнению ягодицы станут подтянутыми, а ноги рельефными.

Боковые выпады активируют ягодичные мышцы, помогая укрепить их и создать более круглую и подтянутую форму. Это упражнение работает с квадрицепсами, бёдрами и икрами, способствуя их развитию.

Для того, чтобы выполнить выпады, встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки сомкните в замок перед грудью. Далее сделайте шаг в сторону одной ногой, сохраняйте спину прямой. Во время шага согните колено и отведите таз назад, как при выполнении приседаний, следите, чтобы колено двигалось ровно, без отклонений в сторону. Корпус при этом можно немного отвести вперёд. Согнутое колено не должно выходить за линию пальцев ноги. Вернитесь в исходное положение, отталкиваясь пяткой согнутой ноги. Затем сделайте упражнение на другую сторону.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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