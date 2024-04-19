В Британии заявили, что согласны смягчить требования к участию для российских спортсменов на своей территории

The Times: Британия сделает условия участия российских атлетов у себя менее жёсткими

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Министр спорта Великобритании Стюарт Эндрю направил письмо Международному олимпийскому и Паралимпийскому комитетам, в котором сообщил о готовности смягчить условия участия российских спортсменов в турнирах, проводимых на территории Великобритании.

Фото: commons.wikimedia.org by Mайкл Гиммельфарб is licensed under public domain

Согласно информации из издания The Times, власти Великобритании позволят своим спортивным федерациям отказаться от дополнительных требований проверки нейтральности для российских олимпийцев. Также эти изменения будут распространяться на белорусских спортсменов.

Ранее The Times уже рассказывала о том, что Великобритания поддержит участие российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.

В 2023 году Международный олимпийский комитет (МОК) лишил Лондон права проводить отборочные турниры по нескольким видам спорта из-за требования британских властей подписывать декларации спортсменами.