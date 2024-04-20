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Домашние тренировки, которые помогут оставаться в форме и вести активный образ жизни для людей пожилого возраста

Домашние тренировки для пожилых людей

2:15
Спорт

Увлекательные физические упражнения для пожилых людей могут зависеть от того, что нравится человеку и что он считает забавным. Любое движение и физическая активность положительно влияют на состояние здоровья. Перечисленные ниже занятия в помещении для пожилых людей могут помочь поддерживать их физическое, социальное и эмоциональное благополучие.

Домашние тренировки для пожилых людей
Фото: commons.wikimedia.org by Paul Holloway is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Йога на стуле.

Этот вид йоги может способствовать повышению гибкости, силы и мышечной выносливости безопасным и контролируемым образом. Кроме того, йога может поощрять осознанность.

Тай-чи.

Это фантастическое средство, помогающее улучшить равновесие и гибкость и способствующее психическому благополучию.

Пилатес для пожилых людей.

Это отличный способ поддерживать работоспособность, помогая предотвратить падения и поддерживать активный образ жизни. Такие варианты, как пилатес на стуле, также могут быть подходящим вариантом для пожилых людей, которые новички в физических упражнениях.

Прогулки в помещении.

Будь то ходьба на месте или хождение по коридорам, ходьба в помещении — это безопасный способ тренировки сердечно-сосудистой системы без риска попадания на неровные поверхности.

Силовые упражнения сидя.

Силовые упражнения в положении сидя являются отличным началом силовых тренировок и могут выполняться с использованием только веса тела или легких полос сопротивления. Начиная с нижней части тела, можно поддерживать силу ног, жизненно важную составляющую ходьбы и мастерства движений. Такие упражнения, как подъемы икр, колен и разгибания ног, являются простыми и несложными упражнениями, которые способствуют укреплению мышц и суставов.

Аквааэробика.

Занятия аквааэробикой могут обеспечить отличную тренировку сердечно-сосудистой системы, способствующую общей физической форме.

Уроки танцев.

Танцы могут быть интересным способом дополнить обычные структурированные упражнения, при этом получая различные преимущества для здоровья.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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