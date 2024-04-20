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Фитнес-инструктор рассказала о пользе тренировок с гирей

Фитнес-инструктор рассказала о пользе тренировок с гирей

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Спорт

Тренировки с гирей принесут множество пользы как здоровью так и физической форме, считает фитнес-инструктор Надежда Ахметова.

Фитнес-инструктор рассказала о пользе тренировок с гирей
Фото: wikimedia.org by Taco fleur is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По ее словам, во время такого занятия активируется ряд мышц. Тренировки с гирей помогут сжечь калории, улучшить работу сердца и лёгких. Однако прежде чем начать заниматься с гирей, убедитесь, что у вас нет никаких болей или проблем со здоровьем, которые могут помешать, проконсультируйтесь с врачом, проверьте своё физическое состояние и уровень подготовки.

Когда начали тренироваться, следуйте безопасной технике выполнения упражнений и сперва поднимайте легкие веса, чтобы избежать травмы, пишет портал "Чемпионат".

Основные упражнения с гирей: приседания с тягой к подбородку; приседания-плие; махи; тяга гири в наклоне к поясу; выпады; становая тяга.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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