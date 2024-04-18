Губерниев высказался о составе сборной России по биатлону: "Попали незаслуженно... Блат?"

Губерниев уверен, что ряд биатлонистов оказался в сборной России по блату

1:15 Your browser does not support the audio element. Спорт

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев вызвал своё мнение о составах сборных России по биатлону.

Фото: commons.wikimedia.org by Frolzart is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Российский Союз биатлонистов (СБР) ранее объявил о новом формате для основной национальной команды, отказавшись от нескольких тренерских групп из-за недостатка высококлассных спортсменов в России.

Губерниев высказал сомнения относительно выбора некоторых спортсменов, которые, по его мнению, попали в составы сборных несправедливо. Он поднял вопрос, может ли причина присутствия некоторых биатлонистов в основной и резервной командах быть связана с протекцией.

Кроме того, Губерниев отметил отсутствие внимания к некоторым очень сильным биатлонистам, которые могли бы составить команду на уровне сборной, и подозревает, что формирование команды может быть определено личными интересами.

"Несколько спортсменов туда явно попали незаслуженно… Блат? При этом в списке снова отсутствуют очень сильные биатлонисты уровня сборной… Почему? Это клуб по интересам, похоже… Судя по некоторым фамилиям… На сборную России не очень тянет", — написал Губерниев в своём Telegram-канале.