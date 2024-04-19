Пловчиха Чикунова прокомментировала отказ от участия в ОИ-2024

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Рекордсменка мира по плаванию Евгения Чикунова сказала, что в связи с отношением к российским спортсменам зарубежом она не собирается участвовать в Олимпийских играх.

Фото: flickr.com by JD Lasica is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

"Ничего не меняется — не меняются ни критерии, ни отношение к нам. Своего решения я тоже не поменяю", — цитирует спортсменку ТАСС.

Она отметила, что в Боснии будет хорошо, хотя после чемпионата России непросто удержать пик формы. Также спортсменка рада, что для россиян есть хоть какие-то международные соревнования.