Пловчиха Чикунова прокомментировала отказ от участия в ОИ-2024

Рекордсменка мира по плаванию Евгения Чикунова сказала, что в связи с отношением к российским спортсменам зарубежом она не собирается участвовать в Олимпийских играх.
"Ничего не меняется — не меняются ни критерии, ни отношение к нам. Своего решения я тоже не поменяю", — цитирует спортсменку ТАСС.
Она отметила, что в Боснии будет хорошо, хотя после чемпионата России непросто удержать пик формы. Также спортсменка рада, что для россиян есть хоть какие-то международные соревнования.
Археологическое исследование выявило наличие жизни людей в лавовой трубе Умм Джирсан по меньшей мере 7000 лет назад.