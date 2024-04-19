Несколько упражнения для осанки, которые вам точно попробовать во время тренировок

Поддержание хорошей осанки важно для вашего физического здоровья. Ваш позвоночник лучше всего выдерживает вес вашего тела, когда он правильно выровнен, что снижает износ суставов и снимает нагрузку на связки. Кроме того, у вас меньше шансов испытывать боли в спине и шее, два распространенных недуга в нашем сидячем мире.
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Чтобы помочь вам воспользоваться этими преимуществами и исправить распространенные ошибки в осанке, вот 6 упражнений, которые стоит добавить в свой распорядок дня.
1. Поза ребенка.
Начните с того, что встаньте на четвереньки на удобной поверхности.
Широко разведите колени, соединяя большие пальцы ног, затем сядьте на пятки.
Вытяните руки вперед на полу, опуская грудь между коленями.
Оставайтесь в этом положении от 30 секунд до нескольких минут, сосредоточившись на глубоком дыхании и расслабив поясницу.
2. Наклоны вперед.
Встаньте прямо, ноги на ширине бедер.
Выдыхайте, сгибаясь в бедрах и наклоняясь вперед.
Позвольте рукам дотянуться до земли или ногам, в зависимости от вашего уровня гибкости.
Слегка согните ноги в коленях, чтобы избежать напряжения. Задержитесь на несколько вдохов, затем плавно поднимитесь обратно.
3. Кошка-Корова.
Начните с рук и коленей, убедившись, что колени находятся под бедрами, а запястья — под плечами.
Вдыхайте, опуская живот к коврику, поднимая подбородок и грудь, принимая позу Коровы.
Выдохните, подтягивая живот к позвоночнику, и вытяните спину к потолку, приняв позу Кошки.
Продолжайте переходить от Кошки к корове в течение нескольких вдохов.
4. Вращение грудного отдела позвоночника.
Начните с того, что сядьте на пятки в положении стоя на коленях. Положите правую руку за голову так, чтобы локоть был направлен наружу.
Положите левую руку на пол для поддержки. Медленно поворачивайте верхнюю часть тела вправо, ведя локтем, и попытайтесь поднять взгляд к потолку.
Вернитесь в исходное положение. Повторите несколько раз, прежде чем перейти на другую сторону.
5. Настенные Ангелы.
Встаньте спиной к стене, ноги на ширине плеч.
Прижмите поясницу, верхнюю часть спины и голову к стене.
Поднимите руки, согнутые в локтях под углом 90 градусов, так, чтобы предплечья были параллельны полу, а тыльные стороны ладоней касались стены.
Медленно поднимите руки над головой, держа их близко к стене, затем вернитесь в исходное положение.
Повторите 10 — 15 раз.
6. Открывалка для груди.
Встаньте или сядьте прямо, сцепите руки за спиной.
Аккуратно выпрямите руки, слегка приподнимая их и раскрывая грудь.
Задержитесь в этом положении на 20 — 30 секунд, глубоко дыша.