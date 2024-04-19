Несколько упражнения для осанки, которые вам точно попробовать во время тренировок

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6 упражнений, которые помогут вам исправить осанку

3:15
Спорт

Поддержание хорошей осанки важно для вашего физического здоровья. Ваш позвоночник лучше всего выдерживает вес вашего тела, когда он правильно выровнен, что снижает износ суставов и снимает нагрузку на связки. Кроме того, у вас меньше шансов испытывать боли в спине и шее, два распространенных недуга в нашем сидячем мире.

6 упражнений, которые помогут вам исправить осанку
Фото: commons.wikimedia.org by Iveto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license

Чтобы помочь вам воспользоваться этими преимуществами и исправить распространенные ошибки в осанке, вот 6 упражнений, которые стоит добавить в свой распорядок дня.

1. Поза ребенка.

  • Начните с того, что встаньте на четвереньки на удобной поверхности.
  • Широко разведите колени, соединяя большие пальцы ног, затем сядьте на пятки.
  • Вытяните руки вперед на полу, опуская грудь между коленями.
  • Оставайтесь в этом положении от 30 секунд до нескольких минут, сосредоточившись на глубоком дыхании и расслабив поясницу.

2. Наклоны вперед.

  • Встаньте прямо, ноги на ширине бедер.
  • Выдыхайте, сгибаясь в бедрах и наклоняясь вперед.
  • Позвольте рукам дотянуться до земли или ногам, в зависимости от вашего уровня гибкости.
  • Слегка согните ноги в коленях, чтобы избежать напряжения. Задержитесь на несколько вдохов, затем плавно поднимитесь обратно.

3. Кошка-Корова.

  • Начните с рук и коленей, убедившись, что колени находятся под бедрами, а запястья — под плечами.
  • Вдыхайте, опуская живот к коврику, поднимая подбородок и грудь, принимая позу Коровы.
  • Выдохните, подтягивая живот к позвоночнику, и вытяните спину к потолку, приняв позу Кошки.
  • Продолжайте переходить от Кошки к корове в течение нескольких вдохов.

4. Вращение грудного отдела позвоночника.

  • Начните с того, что сядьте на пятки в положении стоя на коленях. Положите правую руку за голову так, чтобы локоть был направлен наружу.
  • Положите левую руку на пол для поддержки. Медленно поворачивайте верхнюю часть тела вправо, ведя локтем, и попытайтесь поднять взгляд к потолку.
  • Вернитесь в исходное положение. Повторите несколько раз, прежде чем перейти на другую сторону.

5. Настенные Ангелы.

  • Встаньте спиной к стене, ноги на ширине плеч.
  • Прижмите поясницу, верхнюю часть спины и голову к стене.
  • Поднимите руки, согнутые в локтях под углом 90 градусов, так, чтобы предплечья были параллельны полу, а тыльные стороны ладоней касались стены.
  • Медленно поднимите руки над головой, держа их близко к стене, затем вернитесь в исходное положение.
  • Повторите 10 — 15 раз.

6. Открывалка для груди.

  • Встаньте или сядьте прямо, сцепите руки за спиной.
  • Аккуратно выпрямите руки, слегка приподнимая их и раскрывая грудь.
  • Задержитесь в этом положении на 20 — 30 секунд, глубоко дыша.
  • Расслабьтесь и повторите несколько раз.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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