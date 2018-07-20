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В Катаре назвали причины, почему превзойдут Россию в 2022 году

Спорт

Следующий чемпионат мира по футболу пройдет в 2022 году в Катаре. Ближневосточное государство всерьез намерено затмить успех России, и провести мундиаль на самом высоком уровне.

В Катаре назвали причины, почему превзойдут Россию в 2022 году. 389871.jpeg
Фото: ru.fifa.com

Генеральный секретарь Верховного комитета по проведению чемпионата мира-2022 Хасан Ат-Тавади в интервью катарской газете "Al Watan Qatar" заявил, что правительство страны видит в проведении мирового первенства шанс повысить авторитет Катара на мировой арене.

Хасан Ат-Тавади отдал должно Российской Федерации — по его мнению, чемпионат мира по футболу в России прошел великолепно. По словам генсека, во время проведения мундиаля в России присутствовала катарская делегация из трех сотен человек. Они перенимали у россиян основы организации и методологии проведения подобных крупномасштабных мероприятий. Особенно в том, подчеркнул Хасан Ат-Тавади, что касается безопасности и транспорта.

Уникальность чемпионата мира 2022 года катарские организаторы видят в том, что он пройдет в маленькой, компактной стране. Болельщикам не нужно будет ездить столько, сколько по России. По словам Хасана Ат-Тавади, футбольные фанаты при желании смогут посещать две игры в один день — такого еще не было ни на одном чемпионате мира.

Хасан Ат-Тавади заявил, что Катар будет рад каждому болельщику, что посетит чемпионат мира в 2022 году. Катарский чемпионат мира — первый чемпионат мира, что пройдет на Ближнем Востоке. По словам Хасана Ат-Тавади, у гостей со всего мира будет прекрасная возможность познакомиться с культурой и традициями Катара, а также насладиться временем пребывания в этой стране также, как когда-то они насладились поездкой в Россию.

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Темы Катар Россия Ближний Восток чемпионат мира по футболу
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