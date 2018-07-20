МОК объявил о готовности принять Россию обратно

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что РФ готовы принять обратно.
Бах отметил, что Россия готова "перевернуть страницу".
"Россия была подвержена санкциям, слова "Россия" не будет в исторических книгах про Олимпиаду-2018. Теперь мы готовы принять Россию обратно и поддержать все те реформы, которые Россия провела и проводит", - рассказал Томас Бах на пресс-конференции в Лозанне.
Ранее "Правда.Ру" писала, МОК принял жесткое решение в отношении российских спортсменов. Члены сборной имели возможность выступить на Играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане только под нейтральным флагом.
К участию в Олимпиаде были приглашены отдельные спортсмены (те, которых признали "чистыми").
Тем россиянам, которые принимали участие в сочинской Олимпиаде 2014 года, участвовать в Играх-2018 запретили.
Аналогичное решение принято в отношении спортивных чиновников РФ: им нельзя было присутствовать на олимпийских мероприятиях в Пхенчхане. Экс-глава ведомства Виталий Мутко и его бывший заместитель Юрий Нагорных пожизненно лишены права принимать какое-либо участие в олимпийском движении.
Олимпийский комитет России (ОКР) признан недействующим прямо с окончания заседания, а его глава Александр Жуков был временно отстранен от членства в МОК.
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