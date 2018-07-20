МОК объявил о готовности принять Россию обратно

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что РФ готовы принять обратно.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Бах отметил, что Россия готова "перевернуть страницу".

"Россия была подвержена санкциям, слова "Россия" не будет в исторических книгах про Олимпиаду-2018. Теперь мы готовы принять Россию обратно и поддержать все те реформы, которые Россия провела и проводит", - рассказал Томас Бах на пресс-конференции в Лозанне.

Ранее "Правда.Ру" писала, МОК принял жесткое решение в отношении российских спортсменов. Члены сборной имели возможность выступить на Играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане только под нейтральным флагом.

К участию в Олимпиаде были приглашены отдельные спортсмены (те, которых признали "чистыми").

Тем россиянам, которые принимали участие в сочинской Олимпиаде 2014 года, участвовать в Играх-2018 запретили.

Аналогичное решение принято в отношении спортивных чиновников РФ: им нельзя было присутствовать на олимпийских мероприятиях в Пхенчхане. Экс-глава ведомства Виталий Мутко и его бывший заместитель Юрий Нагорных пожизненно лишены права принимать какое-либо участие в олимпийском движении.

Олимпийский комитет России (ОКР) признан недействующим прямо с окончания заседания, а его глава Александр Жуков был временно отстранен от членства в МОК.

Читайте также:

Решение МОК: Нас бьют, мы крепчаем