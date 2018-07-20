Испанский футбольный клуб подписал контракт с заключенным

Футбольный клуб "Уэска" впервые в своей истории пробился в высший дивизион испанского футбола. В целях усиления "Уэск" арендовал у другого испанского клуба "Вильярреала" защитника португальского происхождения Рубена Семеду.

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На официальном сайте футбольного клуба "Уэск" Семеду характеризуется как напористый, скоростной и выносливый спортсмен, способный выигрывать игру за мяч. Но о проблемах с законом португальца в официальном сообщении пресс-службы клуба умалчивается. А проблемы с законом у Рубена Семеду были довольно серьезные.

Так, сотрудники правоохранительных органов обвинили футболиста в грабеже, покушении на убийство и хранении огнестрельного оружия. "Вильярреал", за который в то время играл Семеду, прервал действие контракта с футболистом до решения судя. Но несмотря на серьезность выдвинутых обвинений, Семеду удалось его избежать. Португалец отсидел в тюрьме чуть меньше полугода, признал свою вину, раскаялся и получил второй шанс.

Теперь Семеду предстоит не только доказывать свою состоятельность на футбольном поле, но и постараться исправить свою чуть подпортившуюся репутацию. Если с первым пунктом плана у футболиста не должно возникнуть проблем — новичок высшего футбольного дивизиона Испании уж точно даст шанс опытному защитнику проявить себя, то второе вызывает некоторые опасения. Во второй раз Семеду легким испугом уже вряд ли отделается.

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