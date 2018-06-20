Как ИноСМИ разоблачали "русский футбольный обман"

Пресса США и Европы пытается что-то противопоставить потоку информации своих же граждан непосредственно из России. ЧМ-2018, как едко пишут эксперты, "набросал на вентилятор информационного раздрая" приличное количество инфоповодов и мнений.

Получается достаточно примитивно, так как СМИ передовых стран перегруппировались и отступили на заранее подготовленные позиции.Как пише Daily Beast, США, «на улицах и пляжах России нескончаемое веселье, но оно лишь отчасти скрывает мрачную реальность».

Это, безусловно, работает, но не так, как ожидается. Новая концепция звучит так: да, Россия для тех, кто не профи, выглядит невероятно круто. Но это все - специальные декорации, призванные скрыть весь ужас русской реальности. Практически этовыгляди примерно как фраза Irish Times: "Чемпионат мира - новая потемкинская деревня России"

Даже не стоит придираться - ирландским, американским и британским журналистам простительно не знать, что потемкинские деревни есть миф, изобретенный и распространенный европейскими же дипломатами.

Вопрос в другом - на наших глазах параллельно спортивному чемпионату разворачивается еще одно мировое первенство. А именно - поединок-суперсерия между бесхитростным "народным репортерством" болельщиков и концептуально заточенными профессиональными медиа.

Последние резко бросились вперед в попытке объяснить всем, в том числе тем, кто лично свозил свои глаза в Россию, что они видели декорацию и аттракцион. И дело даже не в России, на самом деле.

Пресса Запада сегодня защищает жизненно важный для западного мировосприятия догмат. Вкратце он звучит так: либеральные демократии эффективны. Нелиберальные недемократии эффективными не бывают.

Весь этот информационный дебош звучит как обрамление идеи о том. Что либеральная демократия, основанная на "сумме привилегий" для могучих групп и разнузданной эрзац-инклюзивности (это когда ты бесправен, как бедняк, но равноправен как голубой или мормон) для остальных, - такая демократия может строить небоскребы, скоростные магистрали и суперстадионы, а также обеспечивать безопасность и благосостояние.

Любая альтернатива, в которой верхушка государства опирается на большинство и апеллирует к нему, - не может строить небоскребы, скоростные магистрали и суперстадионы, а также обеспечивать благосостояние и безопасность.

Якобы только в либеральных демократиях люди улыбаются открыто и ничего не боятся. В нелиберальных недемократиях люди мрачны и запуганы. Этот метод придуман не вчера - сама концепция возникла в те простые и понятные времена, когда список богатых стран с небоскребами почти точно совпадал со списком колониальных держав с толстым запасом прочности - и пары их избранных протекторатов.

И тут можно только посочувствовать, поскольку "разоблачение кажущейся русской эффективности" (а Россия - образцовая, с точки зрения классического западного агитпропа, нелиберальная недемократия) практически дословно повторяет разоблачения загнивающего Запада из предкатастрофической эпохи нашей собственной истории.

Действительно, сегодня по всем странам бьет структурный кризис, вызванный переменой производственного уклада и поздними последствиями индустриальной эпохи. И делать акцент только на России - глупо и недальновидно. Свои проблемы нужно решать вовремя. К Западу это тоже относится.