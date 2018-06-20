Футбольный эксперт раскрыл настоящие причины победы сборной

В чем причина поразительных изменений в игре сборной России по футболу и как далеко она сможет продвинуться по турнирной сетке? На эти вопросы "Правде.Ру" ответил почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

Фото: ru. fifa. com

Напомним, наши футболисты одержали две победы подряд над Саудовской Аравией и Египтом, тем самым обеспечив себе выход в плей-офф впервые в постсоветской истории.

— Откуда, по вашему мнению, такие поразительные изменения в игре сборной? Даже убежденные скептики пишут, что она "впервые начала бегать оба тайма", что у сборной наконец-то появилась "хорошо поставленная тактика" и огромная уверенность в себе. Это эффект родных стен? Гениальность тренера?

— Во-первых, я не согласен с оценкой "поразительные успехи". Рано пока говорить о гениальности тренеров — это только начало, плюс соперник попался такой, с которым можно играть. Первая настоящая серьезная игра как раз вот в следующий раз с Уругваем будет.

Конечно, мы все несказанно рады тому, что наша сборная одержала две победы, забила аж восемь голов, да и в целом замечательно играет: разнообразно, красиво. Но, повторюсь, сегодня какие-то такие высоко эмоциональные выводы делать еще рано.

Оценивая и отдавая должное мастерству футболистов, тренеров, тем не менее, тут важно сейчас не впасть в эйфорию и не посчитать, что всё - мы уже чемпионы мира. Вот этого допускать нельзя ни в коем случае. Необходимо постоянно искать недостатки в своей игре и исправлять их. Если тренеры будут с такими требованиями подходить к футболистам, то прогресс будет налицо.

— Поделитесь, пожалуйста, вашим прогнозом — как далеко сборная России продвинется по турнирной сетке? Сможет ли "взять" игру со сборными Португалии или Британии?

— Об этом можно будет сказать только после игры с Уругваем. Только тогда уже можно будет сделать выводы, что мы, чего и как.

По правде говоря, Уругвай будет первым по-настоящему серьезным соперником сборной России на групповом этапе.

В любом случае, мы попадаем или на Португалию, или на Испанию — разумеется, эти команды рангом гораздо выше всех тех, с кем мы играли и будем играть в предварительном этапе. Но, повторюсь, делать более-менее точные прогнозы можно будет по игре с Уругваем.

Напомним, матч сборной России по футболу с командой из Уругвая состоится в понедельник, 25 июня, в 17:00 (мск).