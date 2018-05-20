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Источник Правда.Ру

Глава мирового хоккея "совершенно не согласен" с жалобами сборной России

Спорт

"Совершенно не согласен с тем, что судейство на чемпионате мира было плохим". Так отреагировал на недовольства отечественной сборной Рене Фазель, президент Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Он отметил, что ситуацию, которая произошла с Капризовым возможно обсуждать. Однако Фазель призвал еще раз пересмотреть момент. По его мнению, за совершенное нарушение полагается штраф. Также он посоветовал вспомнить и о том, что правила едины как для основного периода, так и для овертайма.

Среди прочего он обратился к ситуации, которая произошла на Олимпийских соревнованиях: "Удаление за опасную игру высоко поднятой клюшкой против Дацюка ведь было в овертайме? А это олимпийский финал. Все можно обсуждать. Но судья поднял руку. Это тоже было сложное решение".

Отметим, что глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказал мнение о неоправданности удаления Капризова и обратился к судьям с претензией.

Напомним, 17 мая Россия уступила Канаде в четвертьфинале и покинула ЧМ.

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Темы спорт Россия хоккей
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