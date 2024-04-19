Основные правила, которые сделают ваши тренировки более эффективными и легкими

6 основных правил для лучших тренировок

3:21 Your browser does not support the audio element. Спорт

Это не плохо, если вы заставляете себя ходить на тренировки. Но, чтобы делать это было легче, мы предлагаем вам соблюдать эти основные 6 правил. С ними ваши тренировки будут эффективнее и полезнее.

Фото: flickr.com by redlionhoteldenver is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

1. Не бойтесь делать все по-своему.

Кто сказал, что вы должны точно придерживаться режима тренировок? Тренировки не следует рассматривать как наказание. Они должны доставлять удовольствие. Для того чтобы придерживаться тренировок в долгосрочной перспективе они должны вам травиться.

Есть упражнения и активности, которые вы любите. Выбирайте их, так как вы продержитесь дольше, чем после предписанных 30-минутных кардиотренировок, с помощью которых ваш знакомый привел себя в форму.

2. Прогресс — это капельница мотивации.

Тренироваться ради тренировки — это круто, но если вы хотите ежедневно давать себе витаминную мотивацию, сосредоточьтесь на достижении прогресса в тренажерном зале каждый раз, когда вы входите в него.

Удовлетворение, которое приносит маленькие победы, на самом деле несоразмерно задаче, поэтому забудьте о том, чтобы каждый раз, когда вы приходите в спортзал, насиловать мышцы.

3. Не ждите вдохновения, чтобы отправиться в спортзал.

Быстро избавьтесь от чувства прокрастинации и вялости, поставив перед собой цель просто пойти в спортзал: "Я пойду, разогреюсь, и если мне все еще не захочется заниматься, я уйду”.

Поставьте цель превыше всего: "Я надену свою форму для бега и пройду до конца квартала, а если мне все еще не захочется бегать, я развернусь”.

4. Не позволяйте мнениям других людей определять ваши тренировки.

Вернуться в ритм занятий в тренажерном зале тяжело и унизительно. Ты смотришь вокруг и видишь тех же людей, что и раньше, только теперь они стали еще более подтянутыми, в отличие от тебя. Проходя по тренажерному залу, вы чувствуете смущение и разочарование от того, что вам приходится начинать все с нуля.

Пусть смущение из-за того, что вы стали легче обычного, не будет сдерживающим фактором. Или то, что вы сильно вспотели.

5. Целью должно быть превращение тренировок в рутину.

Основная причина, по которой люди отказываются от хорошей серии тренировок, заключается в разочаровании из-за отсутствия прогресса.

Но превращение упражнений в привычку имеет один непреодолимый признак: это дает результаты без необходимости бесконечно сосредотачиваться на них. Когда вы превращаете упражнения в привычку, цели достигаются сами собой.

6. Составьте план.

Если вы хотите увеличить вероятность отличной тренировки, имейте наготове план, когда пойдете в тренажерный зал.

Переходите на следующий уровень и ставьте перед собой конкретные цели, диапазоны повторений и веса, которые мы хотим достичь и, возможно, превзойти.

Наличие плана тренировок сохранит вашу сосредоточенность и мотивацию, вы будете тратить меньше времени на пустую болтовню у фонтана с водой и больше времени на то, чтобы надрать тонну ягодиц в стойке для приседаний.