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Основные правила, которые сделают ваши тренировки более эффективными и легкими

6 основных правил для лучших тренировок

3:21
Спорт

Это не плохо, если вы заставляете себя ходить на тренировки. Но, чтобы делать это было легче, мы предлагаем вам соблюдать эти основные 6 правил. С ними ваши тренировки будут эффективнее и полезнее.

6 основных правил для лучших тренировок
Фото: flickr.com by redlionhoteldenver is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

1. Не бойтесь делать все по-своему.

Кто сказал, что вы должны точно придерживаться режима тренировок? Тренировки не следует рассматривать как наказание. Они должны доставлять удовольствие. Для того чтобы придерживаться тренировок в долгосрочной перспективе они должны вам травиться.

Есть упражнения и активности, которые вы любите. Выбирайте их, так как вы продержитесь дольше, чем после предписанных 30-минутных кардиотренировок, с помощью которых ваш знакомый привел себя в форму.

2. Прогресс — это капельница мотивации.

Тренироваться ради тренировки — это круто, но если вы хотите ежедневно давать себе витаминную мотивацию, сосредоточьтесь на достижении прогресса в тренажерном зале каждый раз, когда вы входите в него.

Удовлетворение, которое приносит маленькие победы, на самом деле несоразмерно задаче, поэтому забудьте о том, чтобы каждый раз, когда вы приходите в спортзал, насиловать мышцы.

3. Не ждите вдохновения, чтобы отправиться в спортзал.

Быстро избавьтесь от чувства прокрастинации и вялости, поставив перед собой цель просто пойти в спортзал: "Я пойду, разогреюсь, и если мне все еще не захочется заниматься, я уйду”.

Поставьте цель превыше всего: "Я надену свою форму для бега и пройду до конца квартала, а если мне все еще не захочется бегать, я развернусь”.

4. Не позволяйте мнениям других людей определять ваши тренировки.

Вернуться в ритм занятий в тренажерном зале тяжело и унизительно. Ты смотришь вокруг и видишь тех же людей, что и раньше, только теперь они стали еще более подтянутыми, в отличие от тебя. Проходя по тренажерному залу, вы чувствуете смущение и разочарование от того, что вам приходится начинать все с нуля.

Пусть смущение из-за того, что вы стали легче обычного, не будет сдерживающим фактором. Или то, что вы сильно вспотели.

5. Целью должно быть превращение тренировок в рутину.

Основная причина, по которой люди отказываются от хорошей серии тренировок, заключается в разочаровании из-за отсутствия прогресса.

Но превращение упражнений в привычку имеет один непреодолимый признак: это дает результаты без необходимости бесконечно сосредотачиваться на них. Когда вы превращаете упражнения в привычку, цели достигаются сами собой.

6. Составьте план.

Если вы хотите увеличить вероятность отличной тренировки, имейте наготове план, когда пойдете в тренажерный зал.

Переходите на следующий уровень и ставьте перед собой конкретные цели, диапазоны повторений и веса, которые мы хотим достичь и, возможно, превзойти.

Наличие плана тренировок сохранит вашу сосредоточенность и мотивацию, вы будете тратить меньше времени на пустую болтовню у фонтана с водой и больше времени на то, чтобы надрать тонну ягодиц в стойке для приседаний.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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