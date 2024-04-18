Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тост с авокадо: полезный завтрак
Британский сериал, который почти полностью копирует "Бригаду"
4 лучших тренажера в спортзале для ягодичных мышц
Названы семь "денежных" ароматов для дома
Учёные выяснили, что эмаль зубов у грызунов имеет особую структуру
Можно ли сейчас рассыпать мульчу в клумбе
Роман Вильфанд: в России в апреле встречаются зима и лето
Башкирский Роспотребнадзор подал в суд на "Почту России" за навязывание страховок
Игоря Крутого восхитили мышцы и кубики пресса певца Нилетто
4 тренировки на беговой дорожке для людей, которые хотят скинуть лишний вес

Занятия на беговой дорожке для людей с избыточным весом

4:00
Спорт

Давайте рассмотрим лучшие тренировки на беговой дорожке для начинающих, у которых есть лишний вес. Мы поговорим о преимуществах ходьбы на беговой дорожке и бега, поделимся некоторыми полезными советами по беговой дорожке для начинающих, которые нагружены немного больше. И, конечно, дадим вам несколько упражнений, которые вы можете включить в свои еженедельные тренировки.

Занятия на беговой дорожке для людей с избыточным весом
Фото: commons.wikimedia.org by VideoPlasty is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Почему беговая дорожка отлично подходит для похудения:

  1. Сжигайте много калорий.
  2. Получите потрясающую кардиотренировку.
  3. Следите за своими суставами.
  4. Отслеживайте прогресс и добивайтесь его.

Тренировки на беговой дорожке для людей с ожирением.

Тренировка 1. Ходьба-Трусцой-бег.

  • Начните с 5-минутной растяжки, уделяя особое внимание нижней части спины, коленям, бедрам, лодыжкам и мышцам нижней части тела. Затем 5 — 10 минут ходьбы в медленном темпе, чтобы разогреть мышцы.
  • Ходите со скоростью около 5 км в час в течение 1 минуты.
  • Бегайте трусцой со скоростью около 6,5 км в час в течение 1 минуты.
  • Бегайте со скоростью около 7-8 км в час в течение 1 минуты.
  • Повторите этот цикл до 8 раз, в общей сложности тренируйтесь 24 минуты.
  • Увеличьте скорость пробежек и бега, если чувствуете, что можете.
  • Расслабьтесь, совершив 5 минут неспешной ходьбы и 5 минут растяжки.

Тренировка 2. Высокоинтенсивная работа.

  • Начните с 5 минут растяжки, затем 5 — 10 минут ходьбы в медленном темпе для разминки.
  • Бегайте с максимальной скоростью (от 10 до 15 км в час) в течение 30 секунд.
  • Ходите пешком (со скоростью от 5 до 6 км в час) в течение 2 минут.
  • Повторите этот цикл 8 раз, в общей сложности по 20 минут.
  • Расслабьтесь, совершив 5 минут неспешной ходьбы и 5 минут растяжки.

Тренировка 3. Пирамидальная тренировка.

  • Начните с 5 минут растяжки, затем 5 — 10 минут ходьбы в медленном темпе для разминки.
  • Установите на беговой дорожке умеренный темп ходьбы, около 5,5 км в час. Походите в этом темпе 1 минуту.
  • Каждую минуту увеличивайте скорость на 100 м в час.
  • Продолжайте увеличивать скорость, пока не достигнете 6,5 км в час, что соответствует скорости бега трусцой / медленным ходом.
  • Каждую последующую минуту снижайте скорость на 100 м в час.
  • Продолжайте снижать скорость, пока не вернетесь к исходной отметке 5,5 км в час.
  • Расслабьтесь, совершив 5 минут неспешной ходьбы и 5 минут растяжки.

Тренировка 4. Тренировка с наклоном.

  • Начните с 5 минут динамической растяжки (махи ногами, приседания корпусом и т. д.).
  • Установите скорость ходьбы от умеренной до быстрой (от 5 до 6 км в час) и уклон до 1%. Ходите с такой настройкой в течение 2 минут.
  • Увеличьте наклон до 5%. Походите с такой скоростью 3 минуты.
  • Увеличьте наклон до 10%. Походите с такой скоростью 5 минут.
  • Увеличьте наклон до 15%. Походите с такой скоростью 5 минут.
  • Уменьшите наклон до 10%. Походите с такой скоростью 5 минут.
  • Уменьшите наклон до 5%. Походите с такой скоростью 5 минут.
  • Расслабьтесь, выполнив 5 минут медленной ходьбы с наклоном 1% и 5 минут растяжки.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Константин Эрнст вернул Урганта на Первый канал

Шоумену исполнилось 46 лет.

Генеральный директор Первого канала Эрнст публично поздравил Урганта в эфире КВН
Академик Алексеенко назвал геотермальную энергию самой экологичной
На Земле найден абсолютно чистый и неисчерпаемый источник энергии
Опрыскайте бабушкину квартиру уксусом, и вот для чего
Готовящийся стать отцом Илья Авербух ответил на вопрос, кого хочет больше — мальчика или девочку
Российская армия разбивает тылы ВСУ, начинаются атаки на Очеретино Дмитрий Плотников Русская Финляндия всегда купалась в русских рублях  Сергей Лебедев Израиль решает, чем ответить на однодневную "имиджевую" войну Ирана Юрий Бочаров
Секреты послесмертного существования: квантовая природа человеческого сознания
Дождутся из армии: это самые верные породы собак
Подруга Пугачевой рассказала, почему певица никогда не вернется в Россию
Подруга Пугачевой рассказала, почему певица никогда не вернется в Россию
Последние материалы
Роман Вильфанд: в России в апреле встречаются зима и лето
Башкирский Роспотребнадзор подал в суд на "Почту России" за навязывание страховок
Игоря Крутого восхитили мышцы и кубики пресса певца Нилетто
Российская армия разбивает тылы ВСУ, начинаются атаки на Очеретино
Эксперты назвали самых модных питомцев из леса
Загрязнения в двигателе: причины и решения
Директор ARM Хаас: к 2030 году ИИ будет потреблять больше энергии, чем Индия
Пять разновидностей чая, способствующих достижению идеальной фигуры
Подполье сообщил о серии российских ударов по Харькову, Херсону и Ивано-Франковску
Раскрыт способ профилактики жёлтого налёта на унитазе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников