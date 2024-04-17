Впервые Формула-1 устроит Гран-при по новому расписанию

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С 19 по 21 апреля пройдет первый после 2019 года Гран-при Китая Формулы-1. Его организуют по новому расписанию.

Фото: U.S. Navy photo by Mate Johnny Bivera. is licensed under Общественное достояние

Участникам впервые предстоит гоняться на Международном автодроме Шанхая на автомобилях с граунд-эффектом.

Портал "Чемпионат" сообщает, что уикенд со спринтом будет состоять из двух гонок — короткой субботней и основной воскресной. В пятницу пройдет единственная тренировка. После неё теперь запланирована квалификация к спринту.

Отметим, что эти перестановки в расписании — не косметические переделки, они меняют логику уикенда. Ведь согласно техническому регламенту, после финиша квалификации автомобили переходят в режим закрытого парка и команды уже не могут поменять настройки или компоненты машины.