Впервые Формула-1 устроит Гран-при по новому расписанию

С 19 по 21 апреля пройдет первый после 2019 года Гран-при Китая Формулы-1. Его организуют по новому расписанию.
Участникам впервые предстоит гоняться на Международном автодроме Шанхая на автомобилях с граунд-эффектом.
Портал "Чемпионат" сообщает, что уикенд со спринтом будет состоять из двух гонок — короткой субботней и основной воскресной. В пятницу пройдет единственная тренировка. После неё теперь запланирована квалификация к спринту.
Отметим, что эти перестановки в расписании — не косметические переделки, они меняют логику уикенда. Ведь согласно техническому регламенту, после финиша квалификации автомобили переходят в режим закрытого парка и команды уже не могут поменять настройки или компоненты машины.