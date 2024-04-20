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Проект "Вдохнови другого" запустили в соцсетях "Лужников"

0:52
Спорт

В официальном телеграм-канале "Лужников" 15 апреля стартовал проект "Вдохнови другого". В нем можно поучаствовать до 28 апреля.

Проект "Вдохнови другого" запустили в соцсетях "Лужников"
Фото: Елена Галабаева

Идея проекта состоит в том, что каждый человек может поддержать и замотивировать другого на самые невероятные поступки.

Для того, чтобы помочь окружающим справиться с трудностями, нужно поделиться любимой вдохновляющей фразой. Для этого нужно написать в телеграм-канале комплекса короткий девиз, который подарит заряд мотивации на занятия спортом, работу или любое другое полезное дело.

Итоги конкурса объявят организаторы проекта. Самые вдохновляющие высказывания, которые они выберут, а также имена их авторов украсят медиаэкран крыши Большой спортивной арены "Лужников".

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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