Проект "Вдохнови другого" запустили в соцсетях "Лужников"

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В официальном телеграм-канале "Лужников" 15 апреля стартовал проект "Вдохнови другого". В нем можно поучаствовать до 28 апреля.

Фото: Елена Галабаева

Идея проекта состоит в том, что каждый человек может поддержать и замотивировать другого на самые невероятные поступки.

Для того, чтобы помочь окружающим справиться с трудностями, нужно поделиться любимой вдохновляющей фразой. Для этого нужно написать в телеграм-канале комплекса короткий девиз, который подарит заряд мотивации на занятия спортом, работу или любое другое полезное дело.

Итоги конкурса объявят организаторы проекта. Самые вдохновляющие высказывания, которые они выберут, а также имена их авторов украсят медиаэкран крыши Большой спортивной арены "Лужников".