Проект "Вдохнови другого" запустили в соцсетях "Лужников"

В официальном телеграм-канале "Лужников" 15 апреля стартовал проект "Вдохнови другого". В нем можно поучаствовать до 28 апреля.
Идея проекта состоит в том, что каждый человек может поддержать и замотивировать другого на самые невероятные поступки.
Для того, чтобы помочь окружающим справиться с трудностями, нужно поделиться любимой вдохновляющей фразой. Для этого нужно написать в телеграм-канале комплекса короткий девиз, который подарит заряд мотивации на занятия спортом, работу или любое другое полезное дело.
Итоги конкурса объявят организаторы проекта. Самые вдохновляющие высказывания, которые они выберут, а также имена их авторов украсят медиаэкран крыши Большой спортивной арены "Лужников".
Продюсер Иосиф Пригожин показал гостей и огромный торт со дня рождения певицы Валерии.