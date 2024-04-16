Сноубордистка Екатерина Косова, получившая травму на турнире в США, надеется вернуться в спорт

Сноубордистка Косова надеется вернуться в спорт

1:08 Your browser does not support the audio element. Спорт

Максим Халин, тренер сноубордистки Екатерины Косовой, рассказал, что спортсменка, которая пропустила прошлый сезон из-за полученной травмы, хочет вернуться в спорт.

Фото: flickr.com by LG전자 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Халин поделился, что Косова не участвовала в сезоне прошлого года, так как решила потратить это время на восстановление. Перед Олимпиадой-2022 во время соревнований на этапе Кубка мира в Америке она травмировала голову, и у нее появились некоторые проблемы со здоровьем. После, уже на Играх в Пекине, девушка снова упала, ее состояние ухудшилось.

Тренер поделился, что сноубордистка, как и многие другие российские спортсмены, не надеется на участие в международных соревнованиях. Но она хочет после восстановления вернуться на турниры в России.

Напомним вам, что Косовой разрешили выступить на Олимпиаде в Пекине незадолго до начала соревнований. Тогда спортсменка, которая уже прошла отбор, травмировалась и не смогла принять участие в состязаниях. Тогда в биг-эйре Косова заняла 26-е место.