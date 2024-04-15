Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кинологи назвали породы собак с чудовищной силой укуса
Покушавшийся на бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова схвачен в Москве
Виктория Боня и Алёна Водонаева познакомили своих детей
Какие пищевые привычки приводят к набору веса
Эксперт указал на единственный способ получить компенсацию за затопление дома
В Швейцарии создан трёхногий робот для космических исследований
Как приготовить блюдо по макробиотической диете
Стюардессы объяснили, почему нельзя носить кроссовки и джинсы в самолете
Росреестр зафиксировал более 30 тысяч сделок с вторичной недвижимостью в Москве
Лучшая тренировка для укрепления ягодичных мышц, для которой вам понадобится только эспандер

6 лучших упражнений для укрепления ягодичных мышц

3:33
Спорт

В последние годы тренировки для ягодичных мышц набрали обороты. И сегодня мы рассмотрим лучшие упражнения с бандажом, которые вы можете выполнять для тренировки ягодичных мышц, чтобы увеличить и укрепить попу.

6 лучших упражнений для укрепления ягодичных мышц
Фото: flickr.com by Nicholas A. Tonelli from Northeast Pennsylvania, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Преимущества упражнений для ягодичных мышц с фитнес — резинками:

  • Повышенная активация ягодичных мышц.
  • Упражнения с бандажами можно выполнять где угодно.
  • Повышенное напряжение при подъемах с нагрузкой.
  • Повышенное сопротивление в верхней точке упражнения.

А теперь давайте перейдем к лучшим упражнениям для ягодичных мышц.

1. Бандажная тяга бедрами.

  • Обвяжите ноги эспандером выше колен или лодыжек.
  • Расположите плечи на скамье для подтягивания бедер по выбору.
  • Ваши ноги должны быть прямыми или слегка расклешенными наружу.
  • Двигайте ногами так, чтобы голени были полностью вертикальными.
  • Сделайте паузу в верхней части для максимальной активации ягодичных мышц и правильного разгибания бедер.
  • Опускайтесь контролируемым образом.
  • Сделайте 3 подхода по 15 раз.

2. Мостики для ягодичных мышц.

  • Наденьте бандаж на ноги выше или ниже колен.
  • Лягте на спину, руки по швам.
  • Двигая бедрами, поднимите таз к небу.
  • Напрягайте ягодичные мышцы в верхней части движения.
  • Избегайте гиперэкстензии, подтягивая подбородок и опуская ребра, чтобы максимально задействовать ягодичные мышцы.
  • Не забывайте отжиматься на пятках.
  • Голени должны быть вертикальными на протяжении всего упражнения.
  • Выполните 3 подхода по 15 раз.

3. Четвероногое разгибание бедер.

  • Встаньте на четвереньки и обмотайте бандаж вокруг ног либо выше, либо под коленями.
  • Держа рабочую ногу согнутой под углом 90 градусов, медленно поднимите ее к небу.
  • Напрягите ягодичные мышцы, чтобы поднять рабочую ногу.
  • Сделайте паузу в верхней части, чтобы по-настоящему ощутить сжатие и сопротивление бандажа.
  • Втяните пупок, чтобы предотвратить чрезмерное растяжение позвоночника.
  • Выполните 3 подхода по 20 раз.

4. Ходьба на боковых бинтах.

  • Обмотайте ноги бандажом выше колена или вокруг лодыжек.
  • Примите спортивную стойку, слегка согнув колени и бедра.
  • Сделайте боковой шаг.
  • Сделайте несколько шагов вперед, прежде чем вернуться в исходное положение.
  • Держите свое ядро напряженным, чтобы максимально активизировать ягодичные мышцы и поддерживать стабильность.
  • Выполните 3 подхода по 10 раз.

5. Прогулки с бандажом.

  • Обвяжите бандажом ноги либо выше колен, либо вокруг лодыжек.
  • Примите спортивную стойку, слегка согнув колени, напрягая мышцы пресса.
  • Разведите ноги в стороны, чтобы создать натяжение в бандаже.
  • Двигайтесь вперед либо прямо, либо зигзагообразно.
  • Не забывайте сохранять натяжение в группе на протяжении всего занятия.
  • Выполните 3 подхода по 20 раз.

6. Бандажные лягушачьи помпы.

  • Обмотайте ноги бандажом выше колен.
  • Лягте на спину. Руки по швам.
  • Вытяните колени наружу и сведите ступни вместе.
  • Прижмите пятки поближе к ягодицам.
  • Поднимите таз к небу.
  • Напрягите ягодичные мышцы.
  • Опускайте и повторяйте по мере необходимости.
  • Выполните 3 подхода по 30 раз.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Экспертные советы: как успешно проносить ручную кладь на борт самолета сверх нормы

Стюардессы поделились советами о том, как успешно справиться с проблемой перевеса ручной клади при посадке на борт самолета.

Стюардессы поделились секретом, как проносить на борт ручную кладь сверх нормы
Россиянам рассказали, каких собак всегда усыпляют
Почему служебных собак всегда ждет усыпление: спецслужбы открыли правду
Екатерина Стриженова показала семейное фото с дочерью и очаровательными внуками: безграничное счастье
Польза огромна: рассказываем, как использовать чистотел на участке
Российские десантники получили в зоне СВО новый самоходный комплекс "Лотос" Дмитрий Плотников Лондон откажется конфисковать активы и сбивать дроны России над Украиной Любовь Степушова Пенза: провинциальный русский город заворожит достопримечательностями Ирина Савченко
Новые правила ручной клади: что изменится с 11 апреля в авиакомпании "Red Wings"
Как правильно омолодить гортензию и вернуть ей прежнюю красоту
"Баба-яга" приехала из зоны СВО: стали известны подробности об обнаруженном в московском офисе беспилотнике
"Баба-яга" приехала из зоны СВО: стали известны подробности об обнаруженном в московском офисе беспилотнике
Последние материалы
Покушавшийся на бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова схвачен в Москве
Виктория Боня и Алёна Водонаева познакомили своих детей
Какие пищевые привычки приводят к набору веса
Эксперт указал на единственный способ получить компенсацию за затопление дома
В Швейцарии создан трёхногий робот для космических исследований
Как приготовить блюдо по макробиотической диете
Стюардессы объяснили, почему нельзя носить кроссовки и джинсы в самолете
Историк Николай Стариков назвал конфликт Ирана и Израиля "договорняком"
Росреестр зафиксировал более 30 тысяч сделок с вторичной недвижимостью в Москве
Рассказываем об обработке огорода
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников