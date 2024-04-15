Лучшая тренировка для укрепления ягодичных мышц, для которой вам понадобится только эспандер

6 лучших упражнений для укрепления ягодичных мышц

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В последние годы тренировки для ягодичных мышц набрали обороты. И сегодня мы рассмотрим лучшие упражнения с бандажом, которые вы можете выполнять для тренировки ягодичных мышц, чтобы увеличить и укрепить попу.

Фото: flickr.com by Nicholas A. Tonelli from Northeast Pennsylvania, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Преимущества упражнений для ягодичных мышц с фитнес — резинками:

Повышенная активация ягодичных мышц.

Упражнения с бандажами можно выполнять где угодно.

Повышенное напряжение при подъемах с нагрузкой.

Повышенное сопротивление в верхней точке упражнения.

А теперь давайте перейдем к лучшим упражнениям для ягодичных мышц.

1. Бандажная тяга бедрами.

Обвяжите ноги эспандером выше колен или лодыжек.

Расположите плечи на скамье для подтягивания бедер по выбору.

Ваши ноги должны быть прямыми или слегка расклешенными наружу.

Двигайте ногами так, чтобы голени были полностью вертикальными.

Сделайте паузу в верхней части для максимальной активации ягодичных мышц и правильного разгибания бедер.

Опускайтесь контролируемым образом.

Сделайте 3 подхода по 15 раз.

2. Мостики для ягодичных мышц.

Наденьте бандаж на ноги выше или ниже колен.

Лягте на спину, руки по швам.

Двигая бедрами, поднимите таз к небу.

Напрягайте ягодичные мышцы в верхней части движения.

Избегайте гиперэкстензии, подтягивая подбородок и опуская ребра, чтобы максимально задействовать ягодичные мышцы.

Не забывайте отжиматься на пятках.

Голени должны быть вертикальными на протяжении всего упражнения.

Выполните 3 подхода по 15 раз.

3. Четвероногое разгибание бедер.

Встаньте на четвереньки и обмотайте бандаж вокруг ног либо выше, либо под коленями.

Держа рабочую ногу согнутой под углом 90 градусов, медленно поднимите ее к небу.

Напрягите ягодичные мышцы, чтобы поднять рабочую ногу.

Сделайте паузу в верхней части, чтобы по-настоящему ощутить сжатие и сопротивление бандажа.

Втяните пупок, чтобы предотвратить чрезмерное растяжение позвоночника.

Выполните 3 подхода по 20 раз.

4. Ходьба на боковых бинтах.

Обмотайте ноги бандажом выше колена или вокруг лодыжек.

Примите спортивную стойку, слегка согнув колени и бедра.

Сделайте боковой шаг.

Сделайте несколько шагов вперед, прежде чем вернуться в исходное положение.

Держите свое ядро напряженным, чтобы максимально активизировать ягодичные мышцы и поддерживать стабильность.

Выполните 3 подхода по 10 раз.

5. Прогулки с бандажом.

Обвяжите бандажом ноги либо выше колен, либо вокруг лодыжек.

Примите спортивную стойку, слегка согнув колени, напрягая мышцы пресса.

Разведите ноги в стороны, чтобы создать натяжение в бандаже.

Двигайтесь вперед либо прямо, либо зигзагообразно.

Не забывайте сохранять натяжение в группе на протяжении всего занятия.

Выполните 3 подхода по 20 раз.

6. Бандажные лягушачьи помпы.

Обмотайте ноги бандажом выше колен.

Лягте на спину. Руки по швам.

Вытяните колени наружу и сведите ступни вместе.

Прижмите пятки поближе к ягодицам.

Поднимите таз к небу.

Напрягите ягодичные мышцы.

Опускайте и повторяйте по мере необходимости.

Выполните 3 подхода по 30 раз.