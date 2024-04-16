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Штанга против гантелей. Что лучше всего подойдет для ваших тренировок?

Штанга или гантели, что лучше выбрать для тренировок

2:23
Спорт

Когда дело доходит до свободных весов, есть два основных варианта — штанги или гантели. И правда в том, что они ОБА подходят для любой серьезной тренировки. В конце концов, почему бы не использовать сильные стороны обоих инструментов, чтобы ускорить достижение целей тренировки?

Штанга или гантели, что лучше выбрать для тренировок
Фото: wikimedia.org by Shtarka1 is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Преимущества штанги.

  1. Штанги нагружают больший вес. На длинной перекладине вы можете разместить целую кучу утяжелителей. Если вы хотите заниматься с отягощениями, выбирайте штангу. Диапазон веса просто выше.
  2. Максимальная мощность. Штанги также позволяют вам прилагать больше силы по сравнению с гантелями. Это связано главным образом с тем, что при удержании штанги требуется меньше усилий по стабилизации, что позволяет вам сконцентрировать всю свою энергию на подъеме.
  3. Идеально подходит для приседаний. Поскольку ты нагружаешь штангу пластинами и опираешь ее на свои трапеции, ты можешь сосредоточиться исключительно на подъеме.
  4. Использование стойки. В большинстве стоек для приседаний есть английские булавки, которые удерживают вес, если вы не справитесь с подъемом.
  5. Больше вариантов накатки. Накатка — это ромбовидный рисунок на штанге. Более агрессивный накат, который делает его более глубоким, предназначен для максимального захвата.

Преимущества гантелей.

  1. Тренируйтесь под разными углами. Гантели позволяют изменять углы и направления ваших движений при подъеме, что делает их гораздо более идеальными для боковых тренировок.
  2. Портативный. Гантели отлично подходят для путешествий, тренировок на заднем дворе или в небольших тренировочных зонах.
  3. Стабильность. Поскольку вы пытаетесь сбалансировать и выровнять два разных веса, все мышцы — стабилизаторы меньшего размера работают сверхурочно, чтобы сохранить вашу технику в целости.
  4. Односторонняя тренировка. Гантели дают вам возможность по-настоящему сосредоточиться на ОБЕИХ сторонах, ведь мышечный дисбаланс — это реальная проблема в тренажерном зале.
  5. Диапазон движений 9000. Гантели предоставляют вам более широкий диапазон движений, что немедленно приводит к большей мышечной активации.

Основываясь на этих преимуществах обоих снарядов, выбирайте сами, какой из них вам пригодится в предстоящей тренировке, а какой можно будет использовать в следующей.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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