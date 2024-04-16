Штанга против гантелей. Что лучше всего подойдет для ваших тренировок?

Когда дело доходит до свободных весов, есть два основных варианта — штанги или гантели. И правда в том, что они ОБА подходят для любой серьезной тренировки. В конце концов, почему бы не использовать сильные стороны обоих инструментов, чтобы ускорить достижение целей тренировки?
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Преимущества штанги.
Штанги нагружают больший вес. На длинной перекладине вы можете разместить целую кучу утяжелителей. Если вы хотите заниматься с отягощениями, выбирайте штангу. Диапазон веса просто выше.
Максимальная мощность. Штанги также позволяют вам прилагать больше силы по сравнению с гантелями. Это связано главным образом с тем, что при удержании штанги требуется меньше усилий по стабилизации, что позволяет вам сконцентрировать всю свою энергию на подъеме.
Идеально подходит для приседаний. Поскольку ты нагружаешь штангу пластинами и опираешь ее на свои трапеции, ты можешь сосредоточиться исключительно на подъеме.
Использование стойки. В большинстве стоек для приседаний есть английские булавки, которые удерживают вес, если вы не справитесь с подъемом.
Больше вариантов накатки. Накатка — это ромбовидный рисунок на штанге. Более агрессивный накат, который делает его более глубоким, предназначен для максимального захвата.
Преимущества гантелей.
Тренируйтесь под разными углами. Гантели позволяют изменять углы и направления ваших движений при подъеме, что делает их гораздо более идеальными для боковых тренировок.
Портативный. Гантели отлично подходят для путешествий, тренировок на заднем дворе или в небольших тренировочных зонах.
Стабильность. Поскольку вы пытаетесь сбалансировать и выровнять два разных веса, все мышцы — стабилизаторы меньшего размера работают сверхурочно, чтобы сохранить вашу технику в целости.
Односторонняя тренировка. Гантели дают вам возможность по-настоящему сосредоточиться на ОБЕИХ сторонах, ведь мышечный дисбаланс — это реальная проблема в тренажерном зале.
Диапазон движений 9000. Гантели предоставляют вам более широкий диапазон движений, что немедленно приводит к большей мышечной активации.
Основываясь на этих преимуществах обоих снарядов, выбирайте сами, какой из них вам пригодится в предстоящей тренировке, а какой можно будет использовать в следующей.