Штанга против гантелей. Что лучше всего подойдет для ваших тренировок?

Штанга или гантели, что лучше выбрать для тренировок

2:23 Your browser does not support the audio element. Спорт

Когда дело доходит до свободных весов, есть два основных варианта — штанги или гантели. И правда в том, что они ОБА подходят для любой серьезной тренировки. В конце концов, почему бы не использовать сильные стороны обоих инструментов, чтобы ускорить достижение целей тренировки?

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Преимущества штанги.

Штанги нагружают больший вес. На длинной перекладине вы можете разместить целую кучу утяжелителей. Если вы хотите заниматься с отягощениями, выбирайте штангу. Диапазон веса просто выше. Максимальная мощность. Штанги также позволяют вам прилагать больше силы по сравнению с гантелями. Это связано главным образом с тем, что при удержании штанги требуется меньше усилий по стабилизации, что позволяет вам сконцентрировать всю свою энергию на подъеме. Идеально подходит для приседаний. Поскольку ты нагружаешь штангу пластинами и опираешь ее на свои трапеции, ты можешь сосредоточиться исключительно на подъеме. Использование стойки. В большинстве стоек для приседаний есть английские булавки, которые удерживают вес, если вы не справитесь с подъемом. Больше вариантов накатки. Накатка — это ромбовидный рисунок на штанге. Более агрессивный накат, который делает его более глубоким, предназначен для максимального захвата.

Преимущества гантелей.

Тренируйтесь под разными углами. Гантели позволяют изменять углы и направления ваших движений при подъеме, что делает их гораздо более идеальными для боковых тренировок. Портативный. Гантели отлично подходят для путешествий, тренировок на заднем дворе или в небольших тренировочных зонах. Стабильность. Поскольку вы пытаетесь сбалансировать и выровнять два разных веса, все мышцы — стабилизаторы меньшего размера работают сверхурочно, чтобы сохранить вашу технику в целости. Односторонняя тренировка. Гантели дают вам возможность по-настоящему сосредоточиться на ОБЕИХ сторонах, ведь мышечный дисбаланс — это реальная проблема в тренажерном зале. Диапазон движений 9000. Гантели предоставляют вам более широкий диапазон движений, что немедленно приводит к большей мышечной активации.

Основываясь на этих преимуществах обоих снарядов, выбирайте сами, какой из них вам пригодится в предстоящей тренировке, а какой можно будет использовать в следующей.