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Боец UFC Петр Ян поучаствовал в футбольном матче между осужденными невьянской колонии

Боец UFC Петр Ян посетил колонию и сыграл в футбол с осужденными

0:42
Спорт

Боец UFC Петр Ян посетил невьянскую колонию ИК-46. Там он сыграл в футбол в матче между осужденными.

Боец UFC Петр Ян посетил колонию и сыграл в футбол с осужденными
Фото: commons.wikimedia.org by Andrius Petrucenia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Напомним, что 31-летний Ян находится на четвертом месте в рейтинге UFC в легчайшем весе. 

Боец не просто так приехал в исправительную колонию, он выступил перед осужденными, сказал им напутственные слова. Также Петр Ян рассказал арестантам о пользе здорового образа жизни и регулярных тренировок, пишет "СЭ".

Кстати, на турнире UFC 299, который прошел в марте этого года, Петр Ян поборол китайского спортсмена Сонга Ядонгома единогласным решением судей.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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