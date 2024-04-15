Боец UFC Петр Ян поучаствовал в футбольном матче между осужденными невьянской колонии

Боец UFC Петр Ян посетил невьянскую колонию ИК-46. Там он сыграл в футбол в матче между осужденными.
Напомним, что 31-летний Ян находится на четвертом месте в рейтинге UFC в легчайшем весе.
Боец не просто так приехал в исправительную колонию, он выступил перед осужденными, сказал им напутственные слова. Также Петр Ян рассказал арестантам о пользе здорового образа жизни и регулярных тренировок, пишет "СЭ".
Кстати, на турнире UFC 299, который прошел в марте этого года, Петр Ян поборол китайского спортсмена Сонга Ядонгома единогласным решением судей.
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