Макрон заявил, что Израиль не является нападающей стороной, поэтому допускается к Играм под своим флагом

Эммануэль Макрон, который занимает пост президента Франции, сказал, что израильские спортсмены будут соревноваться на Олимпиаде в Париже под флагом своей страны, потому что Израиль, по его мнению, не является стороной, которая напала. И в связи с этим было принято решение отказать россиянам участвовать под флагом РФ.

Фото: Openverse by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0