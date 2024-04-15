Макрон заявил, что Израиль не является нападающей стороной, поэтому допускается к Играм под своим флагом

Израиль допускается к Играм под своим флагом, так как он не "нападающая сторона"

Эммануэль Макрон, который занимает пост президента Франции, сказал, что израильские спортсмены будут соревноваться на Олимпиаде в Париже под флагом своей страны, потому что Израиль, по его мнению, не является стороной, которая напала. И в связи с этим было принято решение отказать россиянам участвовать под флагом РФ.

Фото: Openverse by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0

На интервью для канала BFMTV лидер Франции заявил, что Израиль — не нападающая сторона. Он подвергся атаке и теперь отвечает на нее.

Напомним вам, что Олимпиада 2024 года будет проходить с 26 июля по 11 августа в столице Франции. На атлетов РФ и Белоруссии наложен ряд ограничений. Они должны выступать в нейтральном статусе и не участвовать в командных турнирах. А также не допустят тех спортсменов, которые поддерживают действия России на Украине.

В России считают, что такое решение МОК идет вразрез с принципами Олимпийских игр и являются неправомерным.