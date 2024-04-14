Губерниев назвал самую подходящую кандидатуру главного тренера "Спартака"

После увольнения Гильермо Абаскаля с поста главного тренера футбольного клуба "Спартак", на это решение отреагировал известный российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев.
Комментатор заявил, что хотел бы видеть на этой должности экс-тренера сборной России Станислава Черчесова.
"Черчесова в Спартак! Фиг ли тут думать!" — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Гильермо Абаскаль был главным тренером "Спартака" с 2022 года, а его контракт был рассчитан до лета 2025 года. Под его руководством команда провела 74 матча (36 побед, 15 ничьих, 23 поражения).
СМИ ранее сообщали о рассмотрении нескольких кандидатов на пост главного тренера "Спартака" после увольнения Абаскаля, включая Владимира Ивича, Паскаля Янсена и других известных специалистов. В то же время, Губерниев высказал свою поддержку и предпочтение Черчесову.
Музкритик ответил на вопрос о своих доходах.