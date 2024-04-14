Тренер ЦСКА высказался про поводу ничьей с "Локомотивом"

Тренер ЦСКА после ничьей с "Локомотивом" сообщил, что снимает шляпу перед своими игроками

1:01 Your browser does not support the audio element. Спорт

Главный тренер ЦСКА Виктор Федотов выразил своё удовлетворение игрой футболистов команды в матче против "Локомотива" в Российской премьер-лиге.

Фото: commons.wikimedia.org by Biser Todorov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По его тренера, первый тайм не принес команде много возможностей для создания голевых моментов, но во втором тайме они смогли забить гол и продемонстрировать свою силу.

Федотов отметил, что соперник делал ставку на контратаки, что для них было непросто, но они смогли перестроиться и противостоять. Он также похвалил игроков за их характер и сказал, что они не сдались, несмотря на сложности.

"Потом появилась и силы. Снимаю шляпу перед игроками за характер, он у нас есть. Сегодня мы как раз об этом говорили, что убирать зубы не надо", — сказал Федотов, слова которого приводит Газета.Ru.

В итоге матч закончился со счетом 3:3. В турнирной таблице ЦСКА занимает четвертое место с 37 очками, превосходя "Локомотив" по дополнительным показателям.