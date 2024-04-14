Туктамышева поделилась эмоциями от выступления на шоу Тутберидзе

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала своё выступление в шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" и поделилась планами на следующий сезон.
Она объяснила, почему она выступала под музыку Рианны, уточнив, что выступление певицы на Супербоуле под аккомпанемент энергичной композиции с барабанами — это именно то, подо что она хотела кататься.
Также фигуристка описала атмосферу шоу. Туктамышева также рассказала о своём возможном возвращении в спорт.
"Как шоу? Сегодня полный зал, классная атмосфера, очень нравится. Возвращение в спорт? Пока к шоу готовлюсь, ставлю новые программы. Но возможно в этом мире все", — сказала Туктамышева, которую цитирует "Спорт-Экспресс".
В 2023 году Туктамышева сообщила, что приняла решение приостановить карьеру из-за того, что у российских спортсменов пока нет возможности участвовать в международных стартах.
Музкритик ответил на вопрос о своих доходах.