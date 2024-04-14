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Туктамышева поделилась эмоциями от выступления на шоу Тутберидзе

Туктамышева рассказала, что думает по поводу следующего сезона

0:58
Спорт

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала своё выступление в шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" и поделилась планами на следующий сезон.

Туктамышева рассказала, что думает по поводу следующего сезона
Фото: commons.wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro) is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Она объяснила, почему она выступала под музыку Рианны, уточнив, что выступление певицы на Супербоуле под аккомпанемент энергичной композиции с барабанами — это именно то, подо что она хотела кататься.

Также фигуристка описала атмосферу шоу. Туктамышева также рассказала о своём возможном возвращении в спорт.

"Как шоу? Сегодня полный зал, классная атмосфера, очень нравится. Возвращение в спорт? Пока к шоу готовлюсь, ставлю новые программы. Но возможно в этом мире все", — сказала Туктамышева, которую цитирует "Спорт-Экспресс".

В 2023 году Туктамышева сообщила, что приняла решение приостановить карьеру из-за того, что у российских спортсменов пока нет возможности участвовать в международных стартах.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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