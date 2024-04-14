Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пять популярных стрижек, которые сложно укладывать
В райдер певца Шамана входят овсяные печенья, мятные конфеты и вода
Критики в восторге от фильма "Претенденты" с участием Зендеи
У сосисочных Гарика Харламова опять отсудили деньги за неоплаченные булочки
Как избавиться от парши на картофеле
Кинологи назвали очень сильную породу собак
Анфиса Чехова потеряла ребенка в результате замерзшей беременности
Автоэксперт Колодочкин провел анализ и рассказал, как устранить скрип тормозов
Дочь Виктории Бони приехала к матери в Москву
Аршавин прокомментировал победу "Зенита" над "Краснодаром"

Футболист Аршавин считает, что "Зенит" после победы над "Краснодаром" сделал большой шаг к чемпионству

1:05
Спорт

Бывший футболист и член правления "Зенита" Андрей Аршавин прокомментировал победу своей команды над "Краснодаром" в 24-м туре чемпионата России.

Футболист Аршавин считает, что "Зенит" после победы над "Краснодаром" сделал большой шаг к чемпионству
Фото: commons.wikimedia.org by wonker is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Спортсмен отметил, что это был значительный шаг вперед в борьбе за чемпионство. Аршавин подчеркнул, что у "Зенита" остается еще много игр, но с правильным количеством очков команда может достичь успеха.

"Много еще игр. Но "Зенит" сделал большой шаг к чемпионству. Если "Зенит" в оставшихся играх наберет очки, которые должен, все будет хорошо", — сказал Аршавин в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

В настоящее время "Зенит" занимает первое место в таблице Российской Премьер-Лиги, имея 47 очков. В то же время, "Краснодар" занимает второе место с 43 очками.

Аршавин подчеркнул важность продолжения борьбы и напомнил, что есть еще много работы, которую нужно выполнить, чтобы достичь конечной цели. Он выразил надежду на то, что команда продолжит добиваться успеха до самого конца и сможет завоевать чемпионский титул.

КРАСНОДАР — ЗЕНИТ: ВСЕ ГОЛЫ СУПЕРМАТЧА
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как и на что живет Соседов с мамой в одной квартире после увольнения с НТВ

Музкритик ответил на вопрос о своих доходах.

Сергей Соседов после увольнения с НТВ: "Я не голодаю"
Певица Наталья Подольская показала солнечных рыжеволосых сыновей
Певица Наталья Подольская показала очаровательных сыновей от Владимира Преснякова
Король Чарльз и Принц Гарри снова вместе: семейные тайны и оливковая ветвь
Жену Евгения Петросяна уличили в прогулках в день, когда её дочь Матильда появилась на свет
Атака Ирана на Израиль пока ожидаемо закончилась "ничем" Дмитрий Плотников Иран может сорвать план США и Израиля по своему уничтожению Любовь Степушова TravelMedia: курорты Чёрного моря ждёт суперсезон летом-2024 Олег Володин
Можно ли кошку оставлять одну дома надолго: оказывается, существуют пределы
Постаревшая Анна Семенович удивила своей внешностью
Всего 4 упражнения, которые вам нужны для улучшения подвижности всего тела
Всего 4 упражнения, которые вам нужны для улучшения подвижности всего тела
Последние материалы
Эксперты рассказали какую роль играют путешествия в жизни ребенка
Компания "Абрау-Дюрсо" анонсировала рост цен на свою продукцию
Накопление средств является главной сложностью в ремонте для россиян
Как починить сломанный ноготь
Создатель "Форсажа" возьмется за съемки криминального триллера "Рискованная ставка"
Посадите на участке асклепиас
Джастин Бибер: скандальная правда о его появлении на Coachella
Чемпионка ОИ Зайцева призналась, что сейчас ни за что бы не поехала на Олимпиаду-2024
Эксперты назвали самые редкие породы маленьких собак
RuVDS: Россия совершила исторический прыжок на Северный полюс
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников