Аршавин прокомментировал победу "Зенита" над "Краснодаром"

Футболист Аршавин считает, что "Зенит" после победы над "Краснодаром" сделал большой шаг к чемпионству

1:05 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший футболист и член правления "Зенита" Андрей Аршавин прокомментировал победу своей команды над "Краснодаром" в 24-м туре чемпионата России.

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Спортсмен отметил, что это был значительный шаг вперед в борьбе за чемпионство. Аршавин подчеркнул, что у "Зенита" остается еще много игр, но с правильным количеством очков команда может достичь успеха.

"Много еще игр. Но "Зенит" сделал большой шаг к чемпионству. Если "Зенит" в оставшихся играх наберет очки, которые должен, все будет хорошо", — сказал Аршавин в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

В настоящее время "Зенит" занимает первое место в таблице Российской Премьер-Лиги, имея 47 очков. В то же время, "Краснодар" занимает второе место с 43 очками.

Аршавин подчеркнул важность продолжения борьбы и напомнил, что есть еще много работы, которую нужно выполнить, чтобы достичь конечной цели. Он выразил надежду на то, что команда продолжит добиваться успеха до самого конца и сможет завоевать чемпионский титул.

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