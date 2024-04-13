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В Москве пройдёт стартовый тур Баскетбольной Лиги MEDIA BASKET

В Москве стартует Баскетбольная Лига MEDIA BASKET

0:39
Спорт

Сегодня, 13 апреля, пройдёт очередной тур Баскетбольной Лиги MEDIA BASKET.

В Москве стартует Баскетбольная Лига MEDIA BASKET
Фото: commons.wikimedia.org by Håkan Dahlström is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Это баскетбольная медийная лига, которая объединяет медийных звезд, игроков Лиги ВТБ, ну и, конечно, профессиональных  стритболистов и данкеров.

Одно из любопытных противостояний — команда Hardcore (с Анатолием Сульяновым во главе) сразится с Hoops и Dawgs.

В составе HARDCORE кроме самого главы промоушена, такие известные личности организации, как Самат Абдырахманов, Эмиль Наврузов, Эдуард Германский, ну и поддержат их топовые баскетболисты. Осталось понаблюдать, выстрелит ли команда в сезоне или нет…

 

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