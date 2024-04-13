В Москве пройдёт стартовый тур Баскетбольной Лиги MEDIA BASKET

Сегодня, 13 апреля, пройдёт очередной тур Баскетбольной Лиги MEDIA BASKET.
Это баскетбольная медийная лига, которая объединяет медийных звезд, игроков Лиги ВТБ, ну и, конечно, профессиональных стритболистов и данкеров.
Одно из любопытных противостояний — команда Hardcore (с Анатолием Сульяновым во главе) сразится с Hoops и Dawgs.
В составе HARDCORE кроме самого главы промоушена, такие известные личности организации, как Самат Абдырахманов, Эмиль Наврузов, Эдуард Германский, ну и поддержат их топовые баскетболисты. Осталось понаблюдать, выстрелит ли команда в сезоне или нет…
Экс-супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко стало богаче на 73 миллиона рублей.