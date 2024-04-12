В Федерации хоккея Словакии объяснили, почему не будут приглашать игроков из КХЛ на чемпионат мира

По решению Словацкой Хоккейной Федерации (ШХФ), игроки из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не будут вызваны в сборную команду на предстоящий чемпионат мира в Чехии.
Решение было принято на заседании исполкома Федерации. Оно объясняется тем, что некоторые словацкие хоккеисты, играющие в КХЛ, недоступны для сборной по различным причинам, включая проблемы со здоровьем и личные обстоятельства.
Представители ШХФ подчеркнули, что каждый словацкий хоккеист с правильным паспортом может представлять свою страну на международных соревнованиях. Однако в данном случае было принято решение не приглашать игроков из КХЛ в сборную команду.
Исполком Федерации выразил надежду, что тренерам удастся собрать сильную команду, которая доставит радость болельщикам на чемпионате мира в Чехии.
"В исполкоме верят, что тренерам удастся собрать сильную команду, которая порадует болельщиков своими выступлениями на майском чемпионате мира в Чехии, заставит их забыть о разногласиях в обществе и сплотит нацию, как это было неоднократно в прошлом", — говорится в заявлении.
Предварительные игры состоятся в Праге и Остраве с 10 по 26 мая. В прошлом году чемпионом мира стала сборная Канады. Таким образом, словацкие хоккеисты из КХЛ не будут участвовать в предстоящем чемпионате мира. Это решение принято с учетом недоступности данных игроков, но федерация надеется на успешное выступление своей команды на турнире.
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