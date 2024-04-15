Как изменится тело, если заниматься классической хореографией регулярно? Ответила тренер

Тренер Акулина Бахтурина рассказала, как изменится тело, если заниматься классической хореографией регулярно.
"Классическая хореография — это не только про постановки в Большом театре. Это про крепкие мышцы, красивую осанку и ощущение лёгкости и красоты от собственного тела", — утверждает Бахтурина.
По ее словам, которые приводит "Чемпионат", "подружиться" с упражнениями из классической хореографии можно в любом возрасте и при любом уровне подготовки.
Основной эффект для организма, который можно получить благодаря классической хореографии, — это корректировка фигуры: подтягиваются мышцы живота, ягодиц, ног, приобретаются пластика и грация. Еще одним из приятных результатов занятий становится красивая осанка, которая сохраняется и вне зала.
Классическая хореография способна уменьшить мышечные боли и укрепить позвоночник. Если до занятий человека беспокоили боли в спине, то после тренировок чаще всего они либо уменьшаются, либо проходят совсем.
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