Самые сложные упражнения для пресса, которые вы можете выполнять, используя эспандер
5 самых сложный упражнения для пресса с эспандером
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Испытайте свои мышцы с помощью пяти самых сложных упражнений для пресса с мини-эспандером.
Фото: flickr.com by Official Navy Page from United States of America is licensed under Creative Commons CC0 License
1. Сопротивление велосипедному хрусту.
- Обмотайте мини-эспандер вокруг подушечек стоп.
- Лягте на спину на землю, заведите руки за уши.
- Поднимите плечи и ноги на несколько дюймов от пола. Это исходное положение.
- На выдохе подтяните левое колено к правому локтю.
- Соедините их вместе и вернитесь в исходное положение.
- Повторите с правым коленом и левым локтем.
- Продолжайте чередовать стороны.
Совет: если вы не можете дотронуться коленом до локтя, подберитесь к нему как можно ближе, сохраняя хорошую форму.
2. Альпинист с сопротивлением.
- С мини-эспандером вокруг подушечек стоп встаньте на высокую планку, плечи на одной линии с ладонями. Это ваше исходное положение.
- На выдохе подтяните правое колено к груди.
- Вернитесь в исходное положение.
- Подтяните левое колено к груди.
- Вернитесь в исходное положение.
- Продолжайте чередовать стороны с контролем.
3. Подъем ног на боковой планке с сопротивлением.
- Обвяжите мини-резинку вокруг лодыжек.
- Лягте на левый бок, ноги расставьте, левое предплечье упритесь в пол.
- Оторвите бедра от земли, балансируя на предплечье и внешней стороне левой стопы. Это исходное положение.
- Поднимите правую ногу вверх, удерживая спину на одной линии с бедрами.
- Отведите ногу назад.
- Выполните все свои повторения здесь, затем переключитесь на другую сторону.
4. Сопротивление флаттерному удару.
- Обвяжите мини-эспандер вокруг лодыжек и лягте на спину, руки по бокам ладонями вниз.
- Поднимите ноги на несколько дюймов от земли.
- Поднимите правую ногу на дюйм или два к потолку.
- Одновременно опустите левую ногу на дюйм или два к земле.
- Затем поменяйтесь сторонами, поднимая правую ногу и опуская левую.
- Контролируемо двигайте ногами вверх-вниз ножницеобразными движениями.
Совет: чтобы сделать это упражнение менее сложным, вы можете подложить ладони под ягодицы для дополнительной устойчивости.
5. Сопротивление касанию пальцами ног.
- Обмотайте эспандер вокруг лодыжек.
- Лягте плашмя на пол, вытяните прямые ноги к потолку, руки по бокам.
- Разведите ноги на несколько дюймов друг от друга и удерживайте это положение, поддерживая натяжение бандажа.
- Поднимите руки вверх и постукивайте пальцами ног, отрывая лопатки от земли.
- Опустите спину на землю, контролируя движения, и повторите.
Совет: вы можете постукивать по голеням, если вам не под силу дотянуться до пальцев ног.
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Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.