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Самые сложные упражнения для пресса, которые вы можете выполнять, используя эспандер

5 самых сложный упражнения для пресса с эспандером

2:48
Спорт

Испытайте свои мышцы с помощью пяти самых сложных упражнений для пресса с мини-эспандером.

5 самых сложный упражнения для пресса с эспандером
Фото: flickr.com by Official Navy Page from United States of America is licensed under Creative Commons CC0 License

1. Сопротивление велосипедному хрусту.

  • Обмотайте мини-эспандер вокруг подушечек стоп.
  • Лягте на спину на землю, заведите руки за уши.
  • Поднимите плечи и ноги на несколько дюймов от пола. Это исходное положение.
  • На выдохе подтяните левое колено к правому локтю.
  • Соедините их вместе и вернитесь в исходное положение.
  • Повторите с правым коленом и левым локтем.
  • Продолжайте чередовать стороны.

Совет: если вы не можете дотронуться коленом до локтя, подберитесь к нему как можно ближе, сохраняя хорошую форму.

2. Альпинист с сопротивлением.

  • С мини-эспандером вокруг подушечек стоп встаньте на высокую планку, плечи на одной линии с ладонями. Это ваше исходное положение.
  • На выдохе подтяните правое колено к груди.
  • Вернитесь в исходное положение.
  • Подтяните левое колено к груди.
  • Вернитесь в исходное положение.
  • Продолжайте чередовать стороны с контролем.

3. Подъем ног на боковой планке с сопротивлением.

  • Обвяжите мини-резинку вокруг лодыжек.
  • Лягте на левый бок, ноги расставьте, левое предплечье упритесь в пол.
  • Оторвите бедра от земли, балансируя на предплечье и внешней стороне левой стопы. Это исходное положение.
  • Поднимите правую ногу вверх, удерживая спину на одной линии с бедрами.
  • Отведите ногу назад.
  • Выполните все свои повторения здесь, затем переключитесь на другую сторону.

4. Сопротивление флаттерному удару.

  • Обвяжите мини-эспандер вокруг лодыжек и лягте на спину, руки по бокам ладонями вниз.
  • Поднимите ноги на несколько дюймов от земли.
  • Поднимите правую ногу на дюйм или два к потолку.
  • Одновременно опустите левую ногу на дюйм или два к земле.
  • Затем поменяйтесь сторонами, поднимая правую ногу и опуская левую.
  • Контролируемо двигайте ногами вверх-вниз ножницеобразными движениями.

Совет: чтобы сделать это упражнение менее сложным, вы можете подложить ладони под ягодицы для дополнительной устойчивости.

5. Сопротивление касанию пальцами ног.

  • Обмотайте эспандер вокруг лодыжек.
  • Лягте плашмя на пол, вытяните прямые ноги к потолку, руки по бокам.
  • Разведите ноги на несколько дюймов друг от друга и удерживайте это положение, поддерживая натяжение бандажа.
  • Поднимите руки вверх и постукивайте пальцами ног, отрывая лопатки от земли.
  • Опустите спину на землю, контролируя движения, и повторите.

Совет: вы можете постукивать по голеням, если вам не под силу дотянуться до пальцев ног.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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