Самые сложные упражнения для пресса, которые вы можете выполнять, используя эспандер

5 самых сложный упражнения для пресса с эспандером

2:48 Your browser does not support the audio element. Спорт

Испытайте свои мышцы с помощью пяти самых сложных упражнений для пресса с мини-эспандером.

Фото: flickr.com by Official Navy Page from United States of America is licensed under Creative Commons CC0 License

1. Сопротивление велосипедному хрусту.

Обмотайте мини-эспандер вокруг подушечек стоп.

Лягте на спину на землю, заведите руки за уши.

Поднимите плечи и ноги на несколько дюймов от пола. Это исходное положение.

На выдохе подтяните левое колено к правому локтю.

Соедините их вместе и вернитесь в исходное положение.

Повторите с правым коленом и левым локтем.

Продолжайте чередовать стороны.

Совет: если вы не можете дотронуться коленом до локтя, подберитесь к нему как можно ближе, сохраняя хорошую форму.

2. Альпинист с сопротивлением.

С мини-эспандером вокруг подушечек стоп встаньте на высокую планку, плечи на одной линии с ладонями. Это ваше исходное положение.

На выдохе подтяните правое колено к груди.

Вернитесь в исходное положение.

Подтяните левое колено к груди.

Вернитесь в исходное положение.

Продолжайте чередовать стороны с контролем.

3. Подъем ног на боковой планке с сопротивлением.

Обвяжите мини-резинку вокруг лодыжек.

Лягте на левый бок, ноги расставьте, левое предплечье упритесь в пол.

Оторвите бедра от земли, балансируя на предплечье и внешней стороне левой стопы. Это исходное положение.

Поднимите правую ногу вверх, удерживая спину на одной линии с бедрами.

Отведите ногу назад.

Выполните все свои повторения здесь, затем переключитесь на другую сторону.

4. Сопротивление флаттерному удару.

Обвяжите мини-эспандер вокруг лодыжек и лягте на спину, руки по бокам ладонями вниз.

Поднимите ноги на несколько дюймов от земли.

Поднимите правую ногу на дюйм или два к потолку.

Одновременно опустите левую ногу на дюйм или два к земле.

Затем поменяйтесь сторонами, поднимая правую ногу и опуская левую.

Контролируемо двигайте ногами вверх-вниз ножницеобразными движениями.

Совет: чтобы сделать это упражнение менее сложным, вы можете подложить ладони под ягодицы для дополнительной устойчивости.

5. Сопротивление касанию пальцами ног.

Обмотайте эспандер вокруг лодыжек.

Лягте плашмя на пол, вытяните прямые ноги к потолку, руки по бокам.

Разведите ноги на несколько дюймов друг от друга и удерживайте это положение, поддерживая натяжение бандажа.

Поднимите руки вверх и постукивайте пальцами ног, отрывая лопатки от земли.

Опустите спину на землю, контролируя движения, и повторите.

Совет: вы можете постукивать по голеням, если вам не под силу дотянуться до пальцев ног.