Футболист рассказал, как увеличить силу удара во время игры

Футболист рассказал, как увеличить силу удара во время игры

Футболист Василий Маврин рассказал, как во время игры сделать сильный и поставленный удар.

Фото: soccer.ru by Дмитрий Садовников is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Им можно поразить ворота с большого расстояния, не подходя близко к штрафной.

"Увеличение силы удара в футболе может значительно повысить вашу эффективность на поле и сделать вас более опасным для соперников", — утверждает Маврин, слова которого приводит "Чемпионат".

Для мощного удара нужно работать с техникой: ознакомиться с её основами, поработать над правильной постановкой ног и балансом, развить силу и точность самого удара.

По словам футболиста, ваша бьющая нога должна находиться близко к мячу, а опорная — стоять напротив и держать баланс. Нерабочая нога не менее важна, чем та, которой вы бьёте по мячу, от неё очень многое зависит. Следите также за тем, чтобы ваш бедренный сустав и голеностоп находились на одной линии перед ударом. Обязательно напрягайте бьющую ногу во время удара, голеностоп ни в коем случае не должен болтаться.

Спортсмен уверен, что если вы хотите исполнить прямой мощный удар, бить нужно по центру мяча или чуть ниже. Не стоит бить по мячу центральной частью ноги, лучше делать это передней частью, той, что около носка.

"Запомните, внутренняя часть — для удара на точность, внешняя — для "выстрела" на силу. И обязательно смотрите на мяч, чтобы попасть именно в ту точку, в которую вы хотите", — рекомендует Маврин.

Он добавил, что тренироваться стоит регулярно, работая над аспектами техники удара. Сначала это может потребовать много времени, потому что нужно привыкнуть к правильным движениям.