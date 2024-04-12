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Кардио дома длительностью всего 5 минут: даже такая короткая тренировка радует своими результатами

Быстрая домашняя кардиотренировка на 5 минут: короткая, но эффективная

1:40
Спорт

Кардиотренировка длительностью всего 5 минут — это отличный способ улучшить свою физическую форму и поддерживать своё здоровье. Даже короткая тренировка может способствовать укреплению мышц, повышению выносливости и развитию баланса и координации.

Быстрая домашняя кардиотренировка на 5 минут: короткая, но эффективная
Фото: focusfitness.net by Anonymous is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Эта домашняя кардиотренировка от "Лайфхакера.ру" даст вам возможность самостоятельно выбирать время для тренировки. Вы можете выполнить лёгкую разминку в течение всего 5 минут или провести полноценную 20-минутную кардиосессию.

Для выполнения тренировки, следуйте этим 5 упражнениям:

  1. Бег с высоким поднятием бедра и наклоном вперёд, одной ногой касаясь пола.
  2. Смена ног в глубоком выпаде, касаясь пола локтем.
  3. Четыре разножки и приседания.
  4. Ягодичный мостик и складка на пресс.
  5. Поочерёдные выпады с прыжком разными ногами с последующим выпадом вбок.

Выполняйте каждое упражнение в течение 30 секунд, затем отдыхайте одну минуту перед переходом к следующему упражнению.

Можете повторить все пять упражнений снова, чтобы создать более интенсивную тренировку. Выбор количества кругов зависит от вас и доступного времени. Вы можете остановиться после одного круга или продолжать тренировку, отдыхая по 30 секунд между кругами.

Помните, что даже такая короткая тренировка может дать заметные результаты, если вы выполняете её регулярно. Важно всегда начинать тренировку с разминки и слушать своё тело. Если у вас есть какие-либо медицинские ограничения или заболевания, обязательно проконсультируйтесь со специалистом перед началом физических нагрузок.

САМАЯ ЭФФЕКТИВНАЯ 🔥 КАРДИО ТРЕНИРОВКА ДОМА ЗА 5 МИНУТ
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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