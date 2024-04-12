Волейбольный клуб "Зенит" и Владимир Аленко ведут переговоры о возможном сотрудничестве

Алекно может возглавить волейбольный клуб "Зенит"

1:04 Your browser does not support the audio element. Спорт

Владимир Аленко, который раньше был главным тренером мужской соборной России по волейболу, рассказал, что клуб Петербурга "Зенит" ведет с ним переговоры о возможном сотрудничестве.

Фото: vczenit-spb.ru by Официальный сайт волейбольного клуба "Зенит" is licensed under public domain

Аленко поделился, что переговоры с клубом уже идут, но ничего конкретного еще не решено. Напомним, что ранее на портале "Бизнес онлайн" появилась информация, что Аленко будет возглавлять "Зенит" в новом сезоне-2024/25.

Владимиру Аленко 57 лет. В 2007–2008, 2011-2012, 2015-2016 годах он возглавлял российскую сборную. Именно под его руководством в 2012 году Россия выиграла Олимпиаду в Лондоне. А также выиграть Мировую лигу в 2011 году и в этом же году Кубок мира.

Он возглавлял и сборную Ирана, клуб "Динамо" и казанский "Зенит", которому удалось выиграть лигу 5 раз под руководством Аленко.