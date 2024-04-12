Владимир Путин наградил шахматистку Боднарук медалью ордена "За заслуги перед Отечеством"

Анастасия Боднарук, которая является чемпионкой в быстрых шахматах, была награждена президентом РФ Владимиром Путиным медалью ордена "За заслуги перед отечеством".
Шахматистка удостоилась такой награды за то, что внесла значимый вклад в развитие и популяризирование шахмат в России.
Напомним вам, что в конце декабря прошлого года Боднарук одержала победу на тай-брейке над индианкой Хампи Кинеру, что дало возможность завоевать титул чемпионки мира по рапиду. Российской спортсменке 32 года. В её копилке чемпионство по быстрой игре в 2023 году, по молниеносной игре в 2019 году и победа в командных соревнованиях Европы совместно с женской сборной РФ в 2015 году.
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