Владимир Путин наградил шахматистку Боднарук медалью ордена "За заслуги перед Отечеством"

Путин наградил Боднарук медалью ордена "За заслуги перед Отечеством"

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Анастасия Боднарук, которая является чемпионкой в быстрых шахматах, была награждена президентом РФ Владимиром Путиным медалью ордена "За заслуги перед отечеством".

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Шахматистка удостоилась такой награды за то, что внесла значимый вклад в развитие и популяризирование шахмат в России.

Напомним вам, что в конце декабря прошлого года Боднарук одержала победу на тай-брейке над индианкой Хампи Кинеру, что дало возможность завоевать титул чемпионки мира по рапиду. Российской спортсменке 32 года. В её копилке чемпионство по быстрой игре в 2023 году, по молниеносной игре в 2019 году и победа в командных соревнованиях Европы совместно с женской сборной РФ в 2015 году.