Леонова посочувствовала Валиевой: Камила точно сама не ходила в аптеку за допингом и не покупала его

Фигуристка Леонова уверена, что Валиева точно не ходила сама в аптеку покупать допинг

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Призёр чемпионата мира по женскому одиночному катанию в 2012 году Алёна Леонова высказала свою точку зрения о дисквалификации Камилы Валиевой из-за положительного допинг-теста.

Фото: commons.wikimedia.org by Министерство спорта Республики Татарстан is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Леонова отметила, что не верит в то, что Валиева сама приобрела себе допинг, и считает, что юная фигуристка оказалась в неправильном месте в неподходящее время.

Леонова полагает, что обвинения в адрес Валиевой несправедливы. Она считает, что Валиева была выбрана как одна из самых сильных и талантливых фигуристок, и её дисквалификация является попыткой устранить её.

"Я понимаю, что Камила точно сама не ходила в аптеку покупать себе допинг, не купила и не выпила его. Бедная девочка оказалась в такой ситуации. Все обвинения в её адрес не заслуженны. Просто нашли самую сильную, уникальную спортсменку и устранили её - вот и всё", — сказала Леонова, которую цитирует "ТИ-Спорт".

Леонова выразила надежду на то, что Валиева сможет справиться с этим испытанием, продолжит тренировки и восстановится, чтобы доказать свою силу и вернуться к победам на российских чемпионатах, международных соревнованиях и Олимпийских играх.

Она считает, что Валиева остаётся одной из самых талантливых фигуристок в женском одиночном катании, несмотря на текущую ситуацию.