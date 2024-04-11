Леонова посочувствовала Валиевой: Камила точно сама не ходила в аптеку за допингом и не покупала его

Призёр чемпионата мира по женскому одиночному катанию в 2012 году Алёна Леонова высказала свою точку зрения о дисквалификации Камилы Валиевой из-за положительного допинг-теста.
Леонова отметила, что не верит в то, что Валиева сама приобрела себе допинг, и считает, что юная фигуристка оказалась в неправильном месте в неподходящее время.
Леонова полагает, что обвинения в адрес Валиевой несправедливы. Она считает, что Валиева была выбрана как одна из самых сильных и талантливых фигуристок, и её дисквалификация является попыткой устранить её.
"Я понимаю, что Камила точно сама не ходила в аптеку покупать себе допинг, не купила и не выпила его. Бедная девочка оказалась в такой ситуации. Все обвинения в её адрес не заслуженны. Просто нашли самую сильную, уникальную спортсменку и устранили её - вот и всё", — сказала Леонова, которую цитирует "ТИ-Спорт".
Леонова выразила надежду на то, что Валиева сможет справиться с этим испытанием, продолжит тренировки и восстановится, чтобы доказать свою силу и вернуться к победам на российских чемпионатах, международных соревнованиях и Олимпийских играх.
Она считает, что Валиева остаётся одной из самых талантливых фигуристок в женском одиночном катании, несмотря на текущую ситуацию.
Слизни терпеть не могут эти запахи. Обработайте растения данными средствами и попрощайтесь с вредителями.