Шамана можно будет увидеть на московском турнире по фигурному катанию

Певец Шаман примет участие в турнире по фигурному катанию в Москве

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Российский певец Шаман примет участие на финале Кубка Московского спорта по фигурному катанию — "Битвы школ", который состоится 28 апреля на ЦСКА Арене.

Фото: youtube.com by канал SHAMAN is licensed under public domain

В соревнованиях участвуют четыре школы первого и второго юношеского разряда: "Хрустальный", ЦСКА, "Снегирь" и "Ангелы Плющенко".

В борьбе за звание лучших школ будут участвовать шесть команд из следующих школ: ЦСКА, "Хрустальный", "Олимп", "Легенда", "Армия фигурного катания" и "Ангелы Плющенко".

Кубок Московского спорта ("Битва школ") — это командные юношеские соревнования, организуемые для спортсменов в возрасте от 6 до 12 лет.