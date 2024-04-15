5 переоцененных упражнений, которые плохо влияют на раст мышц, и чем их можно заменить

Одна из лучших особенностей тренировок для роста мышц заключается в том, что в них нет обязательных упражнений. Не позволяйте никому говорить вам обратное. Вы можете накачать ноги, не приседая на спине, грудь, не наклоняясь, и мышцы бедер, не подтягиваясь. Тем не менее все это отличные упражнения. Есть и переоцененные движения, то есть просто популярные движения, которые не способные привести вас к хорошему результату.
Эти приседания трудно выполнять правильно. Требуется исключительная подвижность, чтобы принять правильное положение передней стойки (стиль со скрещенными руками — проблема), короткие бедра, чтобы оставаться в вертикальном положении, и высокий болевой порог, чтобы справиться с переломами ключиц. Если это не вы, приседание спереди — плохой выбор для роста мышц на ногах.
Что делать вместо этого: Приседания на перекладине, приседания на спине, жим ногами, приседания "Хак", приседания на тренажере Смита, приседания с поясом.
В чем хорош вертикальный ряд? Он отчасти воздействует на боковые дельты и ловушки, но это второсортное упражнение для обеих мышц. Многие упражнения лучше воздействуют на боковые дельты и трапеции. Плюс, вертикальный ряд неудобен для большинства людей. Упражнение вызывает больше боли в плече, чем стоит выполнение некачественного упражнения.
Что делать вместо этого: Пожатие плечами с гантелями, Штанга, Тренажер Смита, Подъем гантелей в сторону, Подъем троса в сторону, Подъем на тренажере в сторону.
Проблема в том, что передние дельты получают много нагрузки при жиме плечами и грудью. По большей части, подъемы вперед излишни. Нет причин выполнять их, если вы уже выполняете жимы от плеч.
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Гребля со штангой — это, по сути, изометрическое упражнение для нижней части спины, что означает, что вашей нижней части спины приходится бороться, чтобы удерживать верхнюю часть туловища в нужном положении, пока вы гребете с отягощением. С "функциональной" точки зрения это может быть полезно. Однако это ограничение для роста верхней части спины.
Что делать вместо этого: Ряд гантелей, ряд уплотнений, ряд с опорой на грудь, ряд тросов в положении сидя.
Маховик с гантелями — еще одно классическое упражнение бодибилдинга, которое не дотягивает по сравнению с другими вариантами. Его самым большим недостатком является наличие тросов и тренажеров. Если вы включаете в свою программу один вариант подтягивания груди, вам лучше выбрать канат или тренажер, чем использовать гантели.
Что делать вместо этого: Переход по канату, Стойка для грудной клетки, отжимания, Наклоны, жим лежа, Наклонный жим лежа, Жим гантелей лежа, Жим на тренажере от груди
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