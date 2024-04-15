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5 переоцененных упражнений, которые плохо влияют на раст мышц, и чем их можно заменить

5 самых переоцененных упражнений в тренажерном зале

3:15
Спорт

Одна из лучших особенностей тренировок для роста мышц заключается в том, что в них нет обязательных упражнений. Не позволяйте никому говорить вам обратное. Вы можете накачать ноги, не приседая на спине, грудь, не наклоняясь, и мышцы бедер, не подтягиваясь. Тем не менее все это отличные упражнения. Есть и переоцененные движения, то есть просто популярные движения, которые не способные привести вас к хорошему результату.

5 самых переоцененных упражнений в тренажерном зале
Фото: flickr.com by mark sebastian is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

1. Приседание со штангой спереди.

Эти приседания трудно выполнять правильно. Требуется исключительная подвижность, чтобы принять правильное положение передней стойки (стиль со скрещенными руками — проблема), короткие бедра, чтобы оставаться в вертикальном положении, и высокий болевой порог, чтобы справиться с переломами ключиц. Если это не вы, приседание спереди — плохой выбор для роста мышц на ногах.

Что делать вместо этого: Приседания на перекладине, приседания на спине, жим ногами, приседания "Хак", приседания на тренажере Смита, приседания с поясом.

2. Вертикальный ряд.

В чем хорош вертикальный ряд? Он отчасти воздействует на боковые дельты и ловушки, но это второсортное упражнение для обеих мышц. Многие упражнения лучше воздействуют на боковые дельты и трапеции. Плюс, вертикальный ряд неудобен для большинства людей. Упражнение вызывает больше боли в плече, чем стоит выполнение некачественного упражнения.

Что делать вместо этого: Пожатие плечами с гантелями, Штанга, Тренажер Смита, Подъем гантелей в сторону, Подъем троса в сторону, Подъем на тренажере в сторону.

3. Подъем гантелей спереди.

Проблема в том, что передние дельты получают много нагрузки при жиме плечами и грудью. По большей части, подъемы вперед излишни. Нет причин выполнять их, если вы уже выполняете жимы от плеч.

Что делать вместо этого: Жим штанги над головой, Жим штанги сидя, Жим гантелей стоя, Жим гантелей сидя, Жим Арнольда.

4. Гребля со штангой.

Гребля со штангой — это, по сути, изометрическое упражнение для нижней части спины, что означает, что вашей нижней части спины приходится бороться, чтобы удерживать верхнюю часть туловища в нужном положении, пока вы гребете с отягощением. С "функциональной" точки зрения это может быть полезно. Однако это ограничение для роста верхней части спины.

Что делать вместо этого: Ряд гантелей, ряд уплотнений, ряд с опорой на грудь, ряд тросов в положении сидя.

5. Подъем гантелей над грудью.

Маховик с гантелями — еще одно классическое упражнение бодибилдинга, которое не дотягивает по сравнению с другими вариантами. Его самым большим недостатком является наличие тросов и тренажеров. Если вы включаете в свою программу один вариант подтягивания груди, вам лучше выбрать канат или тренажер, чем использовать гантели.

Что делать вместо этого: Переход по канату, Стойка для грудной клетки, отжимания, Наклоны, жим лежа, Наклонный жим лежа, Жим гантелей лежа, Жим на тренажере от груди

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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