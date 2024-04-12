Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Когда необходимо подкарливать гортензию?
Миролюбивые и ленивые: три самые спокойные породы кошек, которые не создадут проблем и хлопот
Когда шторы в комнате вешать запрещено
Science: слияние звёзд является причиной рождения туманности "Яйцо Дракона"
Московское метро будет застраховано компанией "Сбербанк страхование"
Как поступить, если вы опоздали на рейс
Популярные методы подтяжки век: от ботокса до хирургии
Доставят сплошные хлопоты: три самые проблемные породы собак, которых тяжело воспитывать
Science: спинной мозг способен осуществлять независимое двигательное обучение
Валерия Карпина выбрали лучшим тренером РПЛ в марте

Валерия Карпина признали лучшим тренером РПЛ в марте

0:41
Спорт

Футбольного тренера, главного тренера "Ростова" Валерия Карпина признали лучшим в РПЛ в марте. Об этом сообщила пресс-служба Российской Премьер-Лиги.

Валерия Карпина признали лучшим тренером РПЛ в марте
Фото: commons.wikimedia.org by Артем Гусев is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

За Карпина свои голоса отдали все эксперты РПЛ и телеэксперты, кроме того, его выбрали большинство респондентов со стороны болельщиков.

В марте футбольный клуб "Ростов" под руководством Карпина провёл три матча, в которых ни разу не проиграл.

Кроме Карпина за звание лучшего тренера чемпионата России в марте поборолись: Сергей Семак из "Зенита", Марцел Личка из "Динамо", Сергей Ташуев — тренер "Факела" и Давид Деограсия из клуба "Оренбург".

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Не пытайтесь их перехитрить: названы самые умные породы кошек

Кошки, с их загадочной харизмой и интригующими повадками, всегда привлекали внимание людей.

Эксперты выделили самые умные породы кошек
Силовая тренировка для тех, кому за 60
3 лучших силовых упражнения для людей старше 60, чтобы поддерживать тело в отличной форме
Древний клад сокровищ в Индии: археологи обнаружили глиняный горшок с тысячами монет
Количество медведок на участке уменьшится в 5 раз: вот что нужно сделать осенью — возьмите на заметку сейчас
Уничтоженные Трипольская ТЭС и ПГХ в Стрые аукнулись всему миру Дмитрий Плотников Ильхам Алиев не поехал на саммит в Брюсселе из-за Армении Юрий Бочаров У некоторых свет в Харькове есть всегда. Небывалая коррупция царит в городе Любовь Степушова
Употребление большого количества питьевой воды для красоты кожи: миф или реальность?
Сводка с фронта: "Азов"* наотрез отказался идти в Часов Яр, Харьков обесточен ракетами
Дочка телеведущей Леры Кудрявцевой написала свою книгу: "Моя крошка пишет сказки"
Дочка телеведущей Леры Кудрявцевой написала свою книгу: "Моя крошка пишет сказки"
Последние материалы
Как поступить, если вы опоздали на рейс
Валерия Карпина признали лучшим тренером РПЛ в марте
Популярные методы подтяжки век: от ботокса до хирургии
Доставят сплошные хлопоты: три самые проблемные породы собак, которых тяжело воспитывать
Science: спинной мозг способен осуществлять независимое двигательное обучение
Mercedes-Benz EQS Sedan обновляется на 2025 год: новый дизайн и увеличение емкости батареи
В Сети появился трейлер новой летней комедии "Тур с Иванушками" с Агатой Муцениеце и Романом Курцыным в главных ролях
Как узнать стоимость лечебных процедур, предоставленных в рамках ОМС
Роулинг намекнула, что никогда не простит Дэниэла Рэдклиффа и Эмму Уотсон
Как выбрать коврик для ванной комнаты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников