Валерия Карпина выбрали лучшим тренером РПЛ в марте

Валерия Карпина признали лучшим тренером РПЛ в марте

0:41 Your browser does not support the audio element. Спорт

Футбольного тренера, главного тренера "Ростова" Валерия Карпина признали лучшим в РПЛ в марте. Об этом сообщила пресс-служба Российской Премьер-Лиги.

Фото: commons.wikimedia.org by Артем Гусев is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

За Карпина свои голоса отдали все эксперты РПЛ и телеэксперты, кроме того, его выбрали большинство респондентов со стороны болельщиков.

В марте футбольный клуб "Ростов" под руководством Карпина провёл три матча, в которых ни разу не проиграл.

Кроме Карпина за звание лучшего тренера чемпионата России в марте поборолись: Сергей Семак из "Зенита", Марцел Личка из "Динамо", Сергей Ташуев — тренер "Факела" и Давид Деограсия из клуба "Оренбург".