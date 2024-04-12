Валерия Карпина выбрали лучшим тренером РПЛ в марте

Футбольного тренера, главного тренера "Ростова" Валерия Карпина признали лучшим в РПЛ в марте. Об этом сообщила пресс-служба Российской Премьер-Лиги.
За Карпина свои голоса отдали все эксперты РПЛ и телеэксперты, кроме того, его выбрали большинство респондентов со стороны болельщиков.
В марте футбольный клуб "Ростов" под руководством Карпина провёл три матча, в которых ни разу не проиграл.
Кроме Карпина за звание лучшего тренера чемпионата России в марте поборолись: Сергей Семак из "Зенита", Марцел Личка из "Динамо", Сергей Ташуев — тренер "Факела" и Давид Деограсия из клуба "Оренбург".
Кошки, с их загадочной харизмой и интригующими повадками, всегда привлекали внимание людей.