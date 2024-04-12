Экс-тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал возможное продление контракта тренера Валерия Карпина со национальной сборной страны.
"Заслуживает ли Карпин новый контракт? Это не мне решать. Руководитель РФС и сам тренер решат, для кого и как лучше. Главное, чтобы была польза для сборной", — сказал Черчесов.
По его словам, у него тоже были контрольные матчи. В них трудно определить реальный потенциал игрока и команды в целом.
"Официальные игры всегда дают больше возможностей оценить футболистов. Там есть давление и много разных нюансов", — цитирует экс-тренера сборной России по футболу "РБ Спорт".
Кстати, сборная России и российские футбольные клубы отстранили от международных турниров после начала СВО на Украине.
Кошки, с их загадочной харизмой и интригующими повадками, всегда привлекали внимание людей.