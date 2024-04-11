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Сергей Семак считает, что матч между "Зенитом" и "Краснодаром" вызовет ажиотаж и пройдет очень интересно

Семак ожидает "очень интересного футбола" от команд Петербурга и Краснодара

1:03
Спорт

13 апреля должен пройти матч между командой из Петербурга "Зенит" и командой "Краснодар". Петербургская команда на данный момент лидирует в таблице 24‑го тура МИР РПЛ, а краснодарский клуб занимает второе место.

Семак ожидает "очень интересного футбола" от команд Петербурга и Краснодара
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Yevdokimov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Сергей Семак, который является первым тренером "Зенита", поделился, что игроки настроены на победу, осознают всю важность матча, ведь встречаются команды — лидеры тура. Тренер надеется увидеть отличный и качественно сыгранный матч.

Семак рассказал, что матч с "Краснодаром" важен, так как может измениться положение в таблице, и игроки это осознают. Но он отметил и то, что это не отменяет значимость и других игр, которые предстоят в туре РПЛ. Ведь за каждый из них можно получить дополнительные 3 очка.

Тренер "Зенита" сказал, что пока сложно говорить, будет матч закрытым или с множеством голов. Хотя команда всегда стремиться к красивому и интересному футболу, это не всегда удается, так как многое зависит от соперников.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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