Виктория Бекхэм рассказала о совместной тренировке с супругом

Экс-футболист Дэвид Бекхэм с женой Викторией уже долгие годы тренируются совместно. Спорт всегда был важной частью жизни их семьи.
У себя в соцсетях дизайнер Виктория Бекхэм поделилась новыми фото из тренажёрного зала. Пользователи сделали вывод, что Дэвид — большой любитель заниматься без футболки.
"Утренняя тренировка с любимым мужем", — подписала фото Виктория Бекхэм.
Дизайнер сообщила, что ранние занятия даются ей с трудом, но лениться и искать повод, чтобы не пойти на тренировку не для нее. А вот ее супругу, видимо, утренние нагрузки нипочём. Он показал, как активно выполняет упражнения на пресс и качает мышцы.
Кошки, с их загадочной харизмой и интригующими повадками, всегда привлекали внимание людей.