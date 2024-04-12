Виктория Бекхэм рассказала о совместной тренировке с супругом

Виктория Бекхэм показала, как тренируется с мужем

0:43 Your browser does not support the audio element. Спорт

Экс-футболист Дэвид Бекхэм с женой Викторией уже долгие годы тренируются совместно. Спорт всегда был важной частью жизни их семьи.

Фото: Инстаграм Виктории Бекхэм

У себя в соцсетях дизайнер Виктория Бекхэм поделилась новыми фото из тренажёрного зала. Пользователи сделали вывод, что Дэвид — большой любитель заниматься без футболки.

"Утренняя тренировка с любимым мужем", — подписала фото Виктория Бекхэм.

Дизайнер сообщила, что ранние занятия даются ей с трудом, но лениться и искать повод, чтобы не пойти на тренировку не для нее. А вот ее супругу, видимо, утренние нагрузки нипочём. Он показал, как активно выполняет упражнения на пресс и качает мышцы.