Ледяхов рассказал, кого считает идеальным тренером для "Спартака"

Игорь Ледяхов: Черчесов может что-то поменять за короткий отрезок времени

0:45 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший тренер "Спартака" Игорь Ледяхов отреагировал на слова чемпиона Егора Титова о том, что сейчас было бы логично менять тренера в "Спартаке", чтобы он успел подготовиться к новому сезону.

Фото: soccer.ru by Dimka Pukalik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

"Я знаю как минимум одного российского тренера, который может что-то поменять за короткий отрезок времени — Станислав Черчесов. Он очень хорошо знает и команду, и футболистов, и у него будет время, чтобы подготовить команду к следующему сезону", — приводит "Чемпионат" слова Игоря Ледяхова.

По его словам, в этом сезоне "Спартак" очень много упустил, и с трудом верится, что у клуба что-то может еще получиться.

Игорь Ледяхов назвал Черчесова российскии специалистом, который является идеальной кандидатурой для "Спартака".