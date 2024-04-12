5 упражнений, которые помогут вам сделать грудь сильной, рельефной и подтянутой
Лучшие упражнения для создания сильной и рельефной груди
3:26
В вашей груди есть две основные мышцы — большая и малая грудные мышцы — и они помогают выполнять четыре основные функции:
Фото: flickr.com by John Voo is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
- Сгибание плеч.
- Приведение плеч (взмахи руками).
- Внутреннее вращение руки.
- Держать руки прижатыми к туловищу.
Итак, какие упражнения нацелены на ваши грудные мышцы и какое самое лучшее упражнение для ваших грудных мышц?
1. Отжимания.
- Встаньте на четвереньки, руки под плечами, а колени под бедрами.
- Отведите ступни назад и выпрямите ноги так, чтобы вы балансировали на ладонях и пальцах ног.
- Проверьте положение своего тела и рук: ваше тело должно составлять прямую линию от головы до бедер и пяток, а руки должны находиться прямо под плечами или чуть шире друг от друга.
- Согните руки в локтях под углом 45 градусов к туловищу и опустите туловище на пол.
- Следите за тем, чтобы ваше тело оставалось на одной прямой линии от шеи через позвоночник к бедрам и вниз к пяткам.
- Надавите на ладони и оттолкнитесь от пола, чтобы вернуться на высокую планку, по-прежнему удерживая тело на одной прямой линии.
2. Жим лежа.
- Лягте на спину на скамью с отягощениями, поставив ноги на пол.
- Поставьте руки немного шире плеч, держа штангу в стойке над плечами.
- Возьмитесь за перекладину хватом сверху (ладони обращены наружу).
- Поднимите штангу из стойки и, согнув руки в локтях, плавно опустите ее вниз, пока она мягко не коснется вашей груди.
- Упритесь ногами в пол и поднимайте штангу вверх до тех пор, пока ваши руки не станут прямыми.
- Сделайте паузу в верхней части и повторите.
3. Жим с гантелями.
- Лягте на скамью (или на пол), держа по гантели в каждой руке прямо над грудью.
- Слегка согнув руки в локтях, поверните плечи так, чтобы локти были направлены в стороны, а ладони обращены друг к другу. Это исходное положение.
- Опускайте гантели по бокам груди дугообразными движениями, пока не почувствуете легкое растяжение (не растяжение или боль) в груди.
- Выдыхайте, выполняя движение в обратном направлении, и используйте мышцы груди, чтобы для начала отжать гантели назад.
4. Пуловер с гантелями.
- Лягте на пол, согнув колени, ступни прижмите к полу. Держите гантель за оба конца ладонями внутрь, руки вытянуты к потолку.
- Удерживая мышцы пресса напряженными, а руки прямыми, медленно перенесите вес тела обратно на пол за головой.
- Поднимайте вес как можно дальше, не чувствуя, что ваше ядро отрывается от земли.
- Медленно верните вес в исходное положение.
5. Наклон трицепса.
- Используя либо тренажер для отжиманий, либо две прямые параллельные перекладины, начните с того, что положите каждую руку на брусья.
- Свесив ноги под себя, полностью вытянув руки и заведя ладони под плечи, начните движение, напрягая мышцы живота и слегка наклоняясь вперед.
- Согните руки в локтях и медленно опускайтесь, пока грудь не опустится ниже плоскости ручек, за которые вы держитесь. Вы почувствуете напряжение в груди.
- Напрягайте запястья, трицепсы и грудную клетку, пока не вернетесь в полностью вытянутое исходное положение.
Выполните 3 подхода каждого упражнения по 10 раз.
Новости о спорте
Присоединяйся к Pravda.Ru
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.