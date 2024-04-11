Бодифлекс — способ хорошо похудеть с помощью растяжки и правильного дыхания

Тренер, декан "Колледжа Фитнеса" Марина Плеханова рассказала, как можно похудеть на несколько размеров при помощи бодифлекса.
Это техника фитнеса, которую разработала многодетная мама, американка Грир Чайлдерс.
Бодифлекс — это сочетание специального дыхания с растяжкой и упражнениями на укрепление разных групп мышц. Чайлдерс считает, что при помощи регулярных практик можно достичь идеальной фигуры.
Во время бодифлекса нужно делать растяжку и укреплять мышцы, сопровождая это задержкой дыхания.
"Основная цель таких тренировок — избавление от лишних жировых отложений. Кожа при этом не "обвисает", а подтягивается. А происходит это благодаря физическому компоненту методики и воздействию кислорода на клетки организма", — цитирует тренера портал "Чемпионат".
Заниматься лучше на голодный желудок. После тренировки покушать стоит через час или более. Заниматься нужно регулярно по 15-20 минут в день, однако избегать тренировок перед сном.
Кстати, бодифлекс относится к методикам послеродового восстановления, это позволяет женщинам убрать лишние килограммы, подтянуть мышцы живота и восстановить тонус мышц. Важно, что во время беременности такие тренеровки запрещены.
Кошки, с их загадочной харизмой и интригующими повадками, всегда привлекали внимание людей.