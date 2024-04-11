Бодифлекс — способ хорошо похудеть с помощью растяжки и правильного дыхания

Тренер рассказала об эффективности бодифлекса

1:19 Your browser does not support the audio element. Спорт

Тренер, декан "Колледжа Фитнеса" Марина Плеханова рассказала, как можно похудеть на несколько размеров при помощи бодифлекса.

Фото: commons.wikimedia.org by Nikiwiki242 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Это техника фитнеса, которую разработала многодетная мама, американка Грир Чайлдерс.

Бодифлекс — это сочетание специального дыхания с растяжкой и упражнениями на укрепление разных групп мышц. Чайлдерс считает, что при помощи регулярных практик можно достичь идеальной фигуры.

Во время бодифлекса нужно делать растяжку и укреплять мышцы, сопровождая это задержкой дыхания.

"Основная цель таких тренировок — избавление от лишних жировых отложений. Кожа при этом не "обвисает", а подтягивается. А происходит это благодаря физическому компоненту методики и воздействию кислорода на клетки организма", — цитирует тренера портал "Чемпионат".

Заниматься лучше на голодный желудок. После тренировки покушать стоит через час или более. Заниматься нужно регулярно по 15-20 минут в день, однако избегать тренировок перед сном.

Кстати, бодифлекс относится к методикам послеродового восстановления, это позволяет женщинам убрать лишние килограммы, подтянуть мышцы живота и восстановить тонус мышц. Важно, что во время беременности такие тренеровки запрещены.