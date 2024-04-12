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Три лучших упражнения с гантелями для кора, которые ориентированы на разные уровни физической подготовки

Лучшие упражнения с гантелями для основных мышц кора

2:43
Спорт

Эти упражнения помогут вам использовать мышцы кора для соединения бедер и верхней части тела, развить силу, препятствующую разгибанию кора, которая относится к вашей способности двигать руками и ногами, не выгибая поясницу и не выпячивая ребра, а также проработать ядро, одновременно нацеливаясь на плечи.

Лучшие упражнения с гантелями для основных мышц кора
Фото: unsplash.com by Scott Webb is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Новичок. Отбивание гантелей на коленях.

  • Начните с положения полуприседа, левую ногу вытяните перед собой, согнув под углом 90 градусов, ступню поставьте на пол. Опуститесь на правое колено.
  • Держите гантель обеими руками на внешней стороне правого бедра.
  • Поднимите гантель по диагонали поперек туловища, медленно поворачивая туловище в левую сторону (но сохраняя неподвижными бедра и ноги), и завершите тем, что поднимите гантель с левой стороны над головой.
  • Завершите повторение, перенеся вес обратно по диагонали в правую сторону.

Промежуточный уровень. Поднятие гантелей лежа.

  • Лягте ровно на спину, вытяните обе руки прямо к потолку, держа гантель вертикально обеими руками.
  • Оторвите ступни от земли так, чтобы они были согнуты под углом 90 градусов.
  • Держите поясницу в контакте с полом на протяжении всего упражнения.
  • Медленно и контролируемо отведите обе руки назад к полу так, чтобы бицепсы оказались у ваших ушей. Одновременно вытяните правую ногу.
  • Верните руки и правую ногу в исходное положение.
  • Медленно и контролируемо отведите обе руки назад к полу, чтобы бицепсы оказались у ваших ушей. Одновременно вытяните левую ногу.
  • Верните руки и левую ногу в исходное положение.
  • Продолжайте чередовать ноги при каждом повторении.

Продвинутый уровень. Боковая планка с поднятием гантелей.

  • Лягте на правый бок и положите гантель на землю перед собой.
  • Опирайтесь на правое предплечье так, чтобы локоть находился на одной линии с плечом.
  • Держа колени прямыми, напрягите туловище и оторвите бедра от земли, балансируя на предплечье и внешней стороне стопы.
  • Левой рукой оторвите гантель от пола и поднимите к груди, затем поднимите ее к потолку прямо над плечом. При перемещении держите гантель близко к телу.
  • Плавно опустите гантель обратно к груди, а затем опустите на пол.

Количество повторений:

Для наращивания мышечной массы делайте 3 — 5 подходов по 6 — 12 повторений.

Для наращивания мышечной силы делайте 5 — 8 подходов по 3 — 5 повторений.

Для повышения мышечной выносливости делайте 2 — 3 подхода по 10 — 30 повторений.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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