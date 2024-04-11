Тренер Марина Плеханова рассказала, в чем преимущество шейпинга

Тренер, декан "Колледжа Фитнеса" Марина Плеханова рассказала, в чем преимущество шейпинга.
Он представляет из себя комплекс гимнастических упражнений для похудения. Важно, что для получения результатов занятия нужно совмещать с правильным питанием.
"Шейпинг предусматривает точную последовательность и конкретный объём действий, правила и режимы, которым надо следовать для быстрого и эффективного результата по совершенствованию фигуры", — цитирует Плеханову портал "Чемпионат".
Она добавила, что шейпинг — система формирования тела человека, то есть создание определённых телесных форм.
Благодаря таким тренировкам укрепляются все мышечные группы, развивается подвижность суставов, улучшается обмен веществ, работа сердечно-сосудистой и дыхательной систем, координация и психоэмоциональное состояние. Также повышается общая выносливость организма.
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