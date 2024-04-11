Тренер Марина Плеханова рассказала, в чем преимущество шейпинга

Тренер рассказала о пользе шейпинга

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Тренер, декан "Колледжа Фитнеса" Марина Плеханова рассказала, в чем преимущество шейпинга.

Фото: unsplash.com by Maddi Bazzocco is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Он представляет из себя комплекс гимнастических упражнений для похудения. Важно, что для получения результатов занятия нужно совмещать с правильным питанием.

"Шейпинг предусматривает точную последовательность и конкретный объём действий, правила и режимы, которым надо следовать для быстрого и эффективного результата по совершенствованию фигуры", — цитирует Плеханову портал "Чемпионат".

Она добавила, что шейпинг — система формирования тела человека, то есть создание определённых телесных форм.

Благодаря таким тренировкам укрепляются все мышечные группы, развивается подвижность суставов, улучшается обмен веществ, работа сердечно-сосудистой и дыхательной систем, координация и психоэмоциональное состояние. Также повышается общая выносливость организма.



